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Яка токсична поведінка стала нормою у нашому суспільстві

Токсична поведінка, яка стала нормою (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

У нашому світі тотальної "толерантності", ми стали забувати про те, що люди мають своє приватне життя та мають власні думку.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-портал "Психологія онлайн".

Яка токсична поведінка стала нормою у нашому суспільстві 

Іноді люди бувають дуже зациклені на своїх бажаннях та справах, тому не помічають того, що в інших також є своє життя, свій графік, свої звички та правила. І ці правила далеко не завжди збігаються з тими, які притаманні вам. 

Аби у вас не виникало конфліктів з іншими людьми через ваше неправильне сприйняття їхньої поведінки, варто розуміти, що ви можете робити не так і змінювати свою реакцію.

Токсична поведінка, яка стала нормою (фото: Freepik)

Ось приклади токсичної поведінки:

  • очікувати що людина відповість на повідомлення, в ту саму хвилину як тільки прочитає його та образитися якщо він цього не робить.
  • заставляти людину відчувати провину за те що вона вирішила взяти перерву та нічого не робить в цей момент.
  • грубо висловлюватись в чиюсь сторону і називати це конструктивною критикою.
  • знецінювати почуття та переживання інших людей, тому що у когось "все набагато гірше"
  • хамити, обзивати, ображати когось - залишаючи негативні коментарі незнайомим людям
  • самостверджуватись коштом інших
  • неконтрольований гнів, агресія, жорстокість, проклинання в імʼя справедливості чи перемоги "добра".

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