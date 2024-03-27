Яка токсична поведінка стала нормою у нашому суспільстві 

У нашому світі тотальної "толерантності", ми стали забувати про те, що люди мають своє приватне життя та мають власні думку.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-портал "Психологія онлайн".
Іноді люди бувають дуже зациклені на своїх бажаннях та справах, тому не помічають того, що в інших також є своє життя, свій графік, свої звички та правила. І ці правила далеко не завжди збігаються з тими, які притаманні вам.
Аби у вас не виникало конфліктів з іншими людьми через ваше неправильне сприйняття їхньої поведінки, варто розуміти, що ви можете робити не так і змінювати свою реакцію.
Токсична поведінка, яка стала нормою (фото: Freepik)
Ось приклади токсичної поведінки:
Раніше ми розповідали, чим відрізняються депресія та апатія.
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