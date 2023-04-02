Яка температура тіла людини вважається нормальною: і це не 36,6 градусів

У суспільстві вже багато років встановлено правило про те, що температура тіла 36,6 – це норма. Проте встановлювати цей параметр як норму зовсім неправильно, оскільки в кожної людини температура може бути суто індивідуальною.

Яка температура тіла є нормальною для людини, розповів доктор медицини Дональд Форд в коментарі для Health Essentials.

Чому не 36,6?

Суперечки про те, яка температура тіла є нормою для людини, не вщухають багато років. І вчені зазначають – у цьому питанні важливий індивідуальний підхід.

Річ у тому, що температура тіла може залежати від безлічі важливих факторів - статі, віку, країни проживання та факторів навколишнього середовища. Тому думка про норму 36,6 градуса - не є аксіомою.

У кожної людини нормальна температура тіла може бути різною, і вона може змінюватися – протягом усього життя. Мало того - навіть пора року та період доби може на неї вплинути.

Яка температура є нормальною

Стандартна 36,6 – це загальноприйняте середнє значення. Його встановили як стандарт багато років тому, коли ще не було доступу до численних досліджень та аналізів.

На думку вчених, реальна норма температури тіл зараз може коливатися від 36,1 до 37,2 градуса. І вона може стрибати – вгору чи вниз.

"Але бувають випадки, коли в абсолютно здорової людини температура тіла може бути трохи вищою або трохи нижчою навіть цих параметрів", - стверджує доктор медицини Дональд Форд.

Він додав, що температура тіла може відрізнятись і відповідно до віку. Норма виглядає ось так:

Діти молодшого віку: від 35,5 до 37,5

Діти старшого віку та дорослі – від 36,4 до 37,6

Літні люди – від 35,8 до 36,9

За словами доктора Форда, для точного вимірювання температури варто використовувати той градусник, який кладуть під язик. Так дані будуть більш точними, ніж ті, що ви отримали під час вимірювань із зовнішнього боку тіла.

А ось коли температура підвищується швидко та різко, незалежно від постійної норми, це вказує на те, що організм бореться із якимось вірусом.