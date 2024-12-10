Яка співачка повинна була стати солісткою KAZKA: Зарицька розповіла шокуючі подробиці (відео)

Солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька розповіла, що спочатку продюсер Юрій Нікітін планував створити групу, в якій мали бути три солістки. Однією з них мала стати учасниця першого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк", співачка Яна Соломко.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на її інтерв'ю YouTube-проєкту Okay Eva.
Журналістка попросила артистку поділитися подробицями, як Олександра стала солісткою гурту KAZKA.
Зарицька зазначила, що продюсер Юрій Нікітін завжди спеціалізувався на групах: "НеАнгели", "Армія", "Авіатор". Єдиний виняток - проєкт Вєрка Сердючка, але, за словами Зарицької, у команді Сердючки 25 осіб, тож це теж наче гурт.
Тож KAZKA спочатку замислювалася як група, в якій мали бути три дівчини.
"Спочатку це мала бути група з трьох дівчат. Вони всі мали бути незвичними. Я була така дівчина "в тілі", інша дівчинка була кучерява з білим волоссям. Ми шукали ще, можливо, темношкіру, щось таке цікаве", - розповіла Зарицька під час бесіди.
Також вона зазначила, що гурт KAZKA створювався заради Яни Соломко.
Скриншот
"Дівчина, заради якої взагалі створювався цей проєкт - це була Яна Соломко", - розповіла співачка шокуючі подробиці.
Зарицька розказала, що Нікітін пропонував Соломко участь у групі, проте, зважаючи на все, дівчина відмовилася.
"Мені здається, вона хотіла сольну кар'єру. Тому що вона приходила із запитом до Юри типу, щоб сольно. І Юра сказав, що шукатимемо гурт, і тоді я точно гарантую вам успіх", - поділилася солістка KAZKA.
Проте Зарицька стала єдиною вокалісткою гурту після того, як виконала пісню та "задавила своєю харизмою" інших претенденток, та інші дівчата відсіялися.
Соломко засвітилася на реаліті-шоу "Холостяк" (2011). На той момент дівчині було 21 рік, вона закінчила музичне Київське училище ім. Глієра, навчала дітлахів вокалу в приватній школі, співала в одному зі столичних ресторанів, а також була бек-вокалісткою. Глядачам сподобалася скромна Соломко, і саме її вважали ідеальною другою половинкою для холостяка.
Проте головний герой Макс Чмерковський вибрав її суперницю, яка була повною протилежністю Яни - зухвалу Олександру Шульгіну. Однак стосунки пари тривали недовго.
Потім Соломко якийсь час була солісткою групи Real O.
Дівчина також будувала особисте життя - вона вийшла заміж за бізнесмена Олега Солодухова, а в 2016 році народила доньку Кіру. Однак її шлюб не тривав довго - вже у 2019 році стало відомо, що вони розлучилися.
Яна Соломко (фото: instagram.com/yana.solo)
На початку 2022 року фіналістка "Холостяка-1" переїхала до Росії, де почала будувати сольну кар'єру.
Після початку повномасштабного вторгнення РФ Яна Соломко залишилася там і спершу висловилася проти російської агресії. Згодом вона випустила пісню, присвячену підтримці окупантів.
Однак у Москві кар'єра співачки не склалася, і у вересні 2023-го зрадниця виїхала з РФ до США та оселилася в Маямі.
У березні 2024 року стало відомо, що Соломко вийшла вдруге заміж. Проте ім'я свого обранця вона не афішує.
Яна Соломко з донькою Кірою (фото: instagram.com/yana.solo)