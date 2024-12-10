Яка співачка повинна була стати солісткою KAZKA: Зарицька розповіла шокуючі подробиці (відео)

Солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька розповіла, що спочатку продюсер Юрій Нікітін планував створити групу, в якій мали бути три солістки. Однією з них мала стати учасниця першого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк", співачка Яна Соломко.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на її інтерв'ю YouTube-проєкту Okay Eva.

Журналістка попросила артистку поділитися подробицями, як Олександра стала солісткою гурту KAZKA.

Зарицька зазначила, що продюсер Юрій Нікітін завжди спеціалізувався на групах: "НеАнгели", "Армія", "Авіатор". Єдиний виняток - проєкт Вєрка Сердючка, але, за словами Зарицької, у команді Сердючки 25 осіб, тож це теж наче гурт.

Тож KAZKA спочатку замислювалася як група, в якій мали бути три дівчини.

"Спочатку це мала бути група з трьох дівчат. Вони всі мали бути незвичними. Я була така дівчина "в тілі", інша дівчинка була кучерява з білим волоссям. Ми шукали ще, можливо, темношкіру, щось таке цікаве", - розповіла Зарицька під час бесіди.

Також вона зазначила, що гурт KAZKA створювався заради Яни Соломко.

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"Дівчина, заради якої взагалі створювався цей проєкт - це була Яна Соломко", - розповіла співачка шокуючі подробиці.

Зарицька розказала, що Нікітін пропонував Соломко участь у групі, проте, зважаючи на все, дівчина відмовилася.

"Мені здається, вона хотіла сольну кар'єру. Тому що вона приходила із запитом до Юри типу, щоб сольно. І Юра сказав, що шукатимемо гурт, і тоді я точно гарантую вам успіх", - поділилася солістка KAZKA.

Проте Зарицька стала єдиною вокалісткою гурту після того, як виконала пісню та "задавила своєю харизмою" інших претенденток, та інші дівчата відсіялися.

Що відомо про Яну Соломко

Соломко засвітилася на реаліті-шоу "Холостяк" (2011). На той момент дівчині було 21 рік, вона закінчила музичне Київське училище ім. Глієра, навчала дітлахів вокалу в приватній школі, співала в одному зі столичних ресторанів, а також була бек-вокалісткою. Глядачам сподобалася скромна Соломко, і саме її вважали ідеальною другою половинкою для холостяка.

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Проте головний герой Макс Чмерковський вибрав її суперницю, яка була повною протилежністю Яни - зухвалу Олександру Шульгіну. Однак стосунки пари тривали недовго.

Потім Соломко якийсь час була солісткою групи Real O.

Дівчина також будувала особисте життя - вона вийшла заміж за бізнесмена Олега Солодухова, а в 2016 році народила доньку Кіру. Однак її шлюб не тривав довго - вже у 2019 році стало відомо, що вони розлучилися.

Яна Соломко (фото: instagram.com/yana.solo)

На початку 2022 року фіналістка "Холостяка-1" переїхала до Росії, де почала будувати сольну кар'єру.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Яна Соломко залишилася там і спершу висловилася проти російської агресії. Згодом вона випустила пісню, присвячену підтримці окупантів.

Однак у Москві кар'єра співачки не склалася, і у вересні 2023-го зрадниця виїхала з РФ до США та оселилася в Маямі.

У березні 2024 року стало відомо, що Соломко вийшла вдруге заміж. Проте ім'я свого обранця вона не афішує.

Яна Соломко з донькою Кірою (фото: instagram.com/yana.solo)