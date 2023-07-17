Яка хвороба томатів може швидко знищити весь врожай: як цього уникнути

Фітофтороз - грибкове захворювання, яке може бути в помідорах, що за короткий період здатне знищити повністю весь врожай. Варто знати нюанси як цього уникнути, однак якщо томат вже "захворів" потрібно знати про методи боротьби.
Про те, що робити в такому випадку розповіли садівники популярному британському виданню Express.
Крім хвороб, садівникам слід стежити за будь-якими шкідниками, які можуть
Раніше ми писали про те, як виростити рекордні томати у відкритому ґрунті.
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