"Ка*али та їли": у мережі показали, як окупанти у Херсоні жили у підвалах

Як жили окупанти у підвалах

Зазначається, що російські військові справляли потребу там, де їли та жили. Втім, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ні для кого з нас це не є секретом.

"А це Херсон, точніше виїзд із Херсона. Тут дислокувався каца*ський 127-й розвідбат ГРУ, в/ч 67606, Севастополь. Якось улітку ви дуже скептично ставилися до того, коли я писав, що вони живуть у підвалах. А ось як вони в цих підвалах жили. В одних і тих самих приміщеннях писали, какали і їли", - написав блогер.

На кадрах можна побачити гори сміття, зокрема, пластикових пляшок. При цьому загарбники навіть сушили там речі, видно на фото натягнуті мотузки для білизни.

Ковдри, якими намагалися зігрітися у холод військові РФ, рвані та брудні.

Як жили російські окупанти у підвалах Херсона (фото: t.me/vanek_nikolaev)