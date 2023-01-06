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"Ка*али та їли": у мережі показали, як окупанти у Херсоні жили у підвалах

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Херсон, П'ятниця 06 січня 2023 11:52
"Ка*али та їли": у мережі показали, як окупанти у Херсоні жили у підвалах Як жили окупанти у Херсоні (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Російські окупанти, перебуваючи на українських землях, поводяться як свині, і живуть у таких самих умовах. З'ясувалося, що 127-й розвідбат ГРУ, в/ч 67606, Севастополь жив на виїзді з Херсона у підвалах.

В одному із Telegram-каналів з'явилося фото так званого житла російських загарбників в Україні.

Як жили окупанти у підвалах

Зазначається, що російські військові справляли потребу там, де їли та жили. Втім, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ні для кого з нас це не є секретом.

"А це Херсон, точніше виїзд із Херсона. Тут дислокувався каца*ський 127-й розвідбат ГРУ, в/ч 67606, Севастополь. Якось улітку ви дуже скептично ставилися до того, коли я писав, що вони живуть у підвалах. А ось як вони в цих підвалах жили. В одних і тих самих приміщеннях писали, какали і їли", - написав блогер.

На кадрах можна побачити гори сміття, зокрема, пластикових пляшок. При цьому загарбники навіть сушили там речі, видно на фото натягнуті мотузки для білизни.

Ковдри, якими намагалися зігрітися у холод військові РФ, рвані та брудні.

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Як повідомлялося раніше, росіянин розповів про ставлення окупантів до українців.

До речі, окупанти у Мелітополі почали маскуватися під цивільних.

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Херсон окупанти