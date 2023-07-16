Як зупинити випадіння волосся без ліків, "вітамінок" і дорогущої косметики

Випадіння волосся - часта проблема, з якою стикаються жінки протягом життя. Багато хто біжить за дорогими масками, оліями, купує "вітамінки" в банках, але впоратися з цією неприємністю можна в інакший спосіб.
Про нього розповіла дерматокосметолог з клініки Юрія Габорця в TikTok.
Причини випадіння волосся у кожного індивідуальні. Тим не менш найчастіше воно сиплеться через:
Часто з випадінням волосся стикаються жінки в післяпологовий період, адже в цей час вони менше сплять, часто більше нервують, а частина поживних речовин з харчування йде на вироблення грудного молока.
Для цього вам треба подбати про прості речі, які, тим не менш, є дуже важливими для підтримки стану волосся і організму загалом.
Спати дорослій людині треба не менше 8-9 годин на добу. Також дуже важливим є те, коли ви лягаєте спати. Робити це бажано завжди о тій самій годині, найкраще – до 23:00
Для здоров’я волосся важливо збалансовано харчуватися, не виснажуючи себе дієтами. У раціоні має бути м’ясо, риба, овочі, фрукти, злаки, горіхи і так далі.
Звісно ж треба обмежити вживання шкідливих вуглеводів, але відмовлятися геть від усього непотрібно.
Звісно, під час війни, складно перестати стресувати, але треба. Дерматокосметолог радить берегти своє ментальне здоров’я, щоб сяяти ззовні і мати гарне волосся.
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