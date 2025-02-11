Як зрозуміти, що теща токсична? 7 тривожних сигналів

Стосунки з тещею можуть значно впливати на сімейну гармонію. Проте іноді вони можуть бути навіть токсичними, що спричиняє напруження у шлюбі.

Які сім тривожних сигналів вказують на токсичну поведінку тещі, розповіла для РБК-Україна (проєкт Styler) магістр психології та психотерапевт Наталія Гаріна.

Постійна критика

Якщо теща постійно критикує вас або ваші дії, знецінює ваші досягнення чи рішення - це перший сигнал токсичності.

Надмірний контроль

"Теща намагається керувати вашими стосунками, втручається у сімейні рішення, диктує, як виховувати дітей або як вести господарство - все це сигналізує про її бажання тримати під контролем ваше життя", - каже психолог.

Гра на почутті провини

Вона маніпулює вами через почуття провини, наприклад, говорить, що ви недостатньо приділяєте їй уваги або що ви винні у її проблемах.

Налаштовування доньки проти вас

Якщо теща намагається посіяти розбрат між вами та вашою дружиною, це небезпечний знак.

"Вона може натякати на ваші недоліки або створювати конфлікти штучно", - пояснює експертка.

Небажання поважати особисті кордони

Вона приходить без попередження, нав’язує свою думку, ігнорує ваші прохання не втручатися у певні питання.

Конкуренція за увагу партнера

Теща може поводитися так, ніби ви - суперник за любов її дитини, підкреслюючи, що вона "краще знає", що потрібно вашому партнерові.

Плітки та інтриги

Якщо вона розповідає про вас негативні речі іншим родичам чи друзям, це ознака маніпуляцій та бажання зіпсувати вам репутацію.

"Якщо ви помітили кілька таких ознак, важливо встановити чіткі особисті межі, відкрито обговорювати проблеми з партнером і не дозволяти токсичній поведінці руйнувати вашу сімейну гармонію", - резюмує Наталія Гаріна.