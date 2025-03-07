Як зрозуміти, що ваш ПК із Windows заражений вірусами: 7 тривожних ознак

Ваш комп'ютер став працювати повільніше, програми зависають, а в браузері з'явилися дивні оголошення? Можливо, на вашому ПК з Windows завелося шкідливе ПЗ, яке заважає нормальній роботі системи.

Про те, на які тривожні ознаки варто звернути увагу, щоб вчасно виявити загрозу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт XDA Developers , що спеціалізується на розробці програмного забезпечення для мобільних пристроїв.

Невідомі програми

Ви швидко поглянули на панель завдань свого ноутбука і помітили щось незнайоме із загадковою назвою або невідомою функцією? Це несподіване відкриття може свідчити про наявність шкідливих програм у вашій системі. Вони можуть намагатися підключитися до інтернету, змінити системні налаштування або отримати доступ до ваших особистих файлів без вашого дозволу.

Розпізнавання ознак шкідливих програм - це перший крок до захисту ваших цінних даних і цифрового життя. Переконайтеся, що ваша операційна система й антивірусне ПЗ оновлені, будьте обережні під час відвідування сайтів і завантаження файлів, а також регулярно робіть резервні копії важливих даних.

Перенаправлення браузера і зміни домашньої сторінки

Більшість користувачів встановлюють Google як пошукову систему за замовчуванням у своєму браузері. Однак, коли ваш ноутбук заражений шкідливою програмою, вона може змінити пошукову систему за замовчуванням без вашої згоди. Існує безліч випадків, коли підозрілі розширення змінювали пошукову систему з Google на Yahoo або Bing.

Потім, під час пошуку чого-небудь, пошукова система перенаправляє вас на сумнівні сайти. Вони можуть бути заповнені рекламою, підозрілим контентом, трекерами і навіть вірусами. Мета таких сайтів - перенаправити ваш трафік на конкретні ресурси, заробляючи гроші для творців шкідливих програм через рекламу або схеми оплати за клік.

Іноді ви відкриваєте браузер і виявляєте, що ваша домашня сторінка була таємниче замінена на щось нове. Усе це класичні ознаки.

Нові панелі інструментів або розширення

Ось де шкідливі програми можуть дійсно порушити роботу вашого браузера. Коли ви відкриваєте улюблений веб-браузер, ви можете знайти незнайомі розширення, які ви точно не встановлювали. На перший погляд вони можуть виглядати нешкідливо, але це несподіване доповнення може бути ознакою того, що шкідлива програма ховається у вашій системі.

Ці розширення можуть включати кнопки для пошуку, покупок, відвідування соціальних мереж або інших функцій. Однак вони також можуть використовуватися для відстеження вашої активності в інтернеті, впровадження реклами або навіть крадіжки ваших особистих даних. Це серйозний червоний прапор, який вказує на присутність шкідливих програм.

Нові панелі інструментів або розширення (фото: XDA Developers)

Небажана спливаюча реклама

Деякі види шкідливих програм призначені для відображення небажаних рекламних оголошень. Розробники зазвичай включають їх у комплект з іншим програмним забезпеченням або встановлюють без вашої згоди зі шкідливих сайтів. Деякі спливаючі вікна можуть імітувати сповіщення, обманюючи вас, щоб ви клікнули на них.

Навіть якщо ви закриєте спливаюче вікно, нові можуть продовжувати з'являтися, слідуючи за вами з сайту на сайт. Деякі спливаючі вікна можуть містити образливий або відвертий контент, що особливо турбує, якщо ноутбуком користуються діти.

Несподівані зависання та збої

Тут фальшиві та пошкоджені файли можуть серйозно порушити вашу роботу. Одна хвилина - все працює плавно, а через секунду ваша система зупиняється, або додаток несподівано закривається. Це важливий попереджувальний знак шкідливих програм.

Іноді весь екран вашого ноутбука може зависнути, курсор миші стане нечутливим, і ви не зможете взаємодіяти з чим-небудь. Єдиний вихід - перезавантажити ноутбук примусово, можливо, втративши незбережену роботу. Ви також можете зіткнутися зі збоями додатків із повідомленнями про помилки, такими як "Програма перестала відповідати".

Несподівані зависання і збої також є ознаками наявності шкідливого ПЗ (фото: XDA Developers)

Надмірна активність жорсткого диска

Незвичайна активність жорсткого диска - це ознака того, що щось постійно зчитує або записує дані, навіть коли ви не використовуєте ноутбук. Ви можете помітити, що жорсткий диск постійно працює, навіть коли ви не відкриваєте файли або програми.

Така поведінка може бути пов'язана зі шкідливим ПЗ, яке створює нові файли або змінює вже наявні на жорсткому диску, що призводить до збільшення активності запису. Деякі підозрілі віруси навіть сканують ваш жорсткий диск на наявність конфіденційної інформації, як-от паролі або фінансові дані, що спричиняє постійну активність читання.

Активність жорсткого диска може бути пов'язана зі шкідливим ПЗ (фото: XDA Developers)

Несподівані уповільнення

Несподівані уповільнення - одна з найпомітніших ознак того, що з вашим ноутбуком щось не так. Якщо ваш високошвидкісний ноутбук із Windows раптом починає працювати повільно, це може бути пов'язано з пошкодженими та шкідливими файлами на вашому пристрої. Ви можете помітити, що додатки завантажуються дуже повільно, прості завдання, такі як застосування базового фільтра, стають проблемою, а весь інтерфейс відчувається як загальмований.

Шкідливі програми часто працюють у фоновому режимі, споживаючи ресурси процесора, оперативної пам'яті та місця на жорсткому диску вашого ноутбука. Це залишає менше ресурсів для офіційних програм, через що вони починають працювати повільно.

Раптові уповільнення - одна з найпомітніших ознак того, що з вашим ноутбуком щось не так (фото: XDA Developers)

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