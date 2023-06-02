Як зрозуміти, що партнерові від вас потрібен лише секс

Стосунки без інтимної сторони уявити важко, а от навпаки - коли секс і є метою знайомства, спілкування і зустрічей - цілком можливо. Нічого кримінального в такому форматі нема звісно, але не тоді, коли один з партнерів розраховує на більше, а другий далі йти не має наміру. Як за поведінкою і вчинками партнера зрозуміти, що йому від вас потрібен тільки секс?
Про це пише Telegram-канал Інтим.
Якщо кожну вашу розмову партнер починає або закінчує фразами про секс, то, ймовірно, це те, що зараз йому від вас потрібно найбільше.
Звісно, коли ви нещодавно у відносинах, то можете говорити лише про це, та й займатися в основному тільки цим. Це нормально і навіть схвально на першому етапі взаємин.
Але якщо ваше листування все більше стає схожим на еротичний фанфік, то це один з приводів задуматися. Ви телефонуєте і питаєте, як минув день, а партнер переводить тему, питаючи, в чому ви зараз вдягнені? В такому разі, ймовірно, що далі ліжка ви не зайдете.
Наприклад, коли все доходить до оральних пестощів, йому подобається бути стороною, яка тільки приймає, але робити те ж саме для вас він не буде. Насправді йому просто немає справи до вашого задоволення.
У здорових стосунках, які мають продовження поза спальнею, вашого партнера будуть цікавити ваші почуття, відчуття і емоції, отримані від "інтимного" спілкування з вами.
Якщо ваші бажання партнер ігнорує або ви завжди робите так, як подобається саме йому/їй. То це ще один тривожний дзвіночок, на який треба звернути увагу.
Варто задуматися й у випадках, коли ви невдоволені якістю сексу (наприклад, відсутністю прелюдії), а партнера це аж ніяк не цікавить. Навіть тоді, коли ви хочете відверто поговорити, він уникає розмови.
Якщо впізнали в цій ситуації ваші стосунки, задумайтесь, чи варто їх продовжувати, чекаючи більшого.
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