Як зрозуміти, що паразити "окупували" ваше тіло: лікар назвав усі симптоми

Фахівець перерахував ознаки, які з'являються при зараженні паразитами. Це:

Нудота зранку

Погане самопочуття

Алергія на шкірі

Шкіра лущиться на пальцях

Алергічні реакції на їжу - може з'являтися та зникати

Скрегіт зубів, також і вночі

Слинотеча

Свербіж у прианальній ділянці - особливо вночі, під час сну

Кашель, якщо в легенях йде кровохаркання - біль

Порушення роботи печінки - коли здавлюються тканини ехінококовими кістами, збільшена печінка

Застій у жовчному, якщо є лямбліоз

Також лікар назвав і неочікуваний симптом - хочеться солодкого.

"Продукти життя паразитів отруюють організм, через їхні токсини може бути агресія, слабкість, алергізація, порушення роботи імунної системи, збільшення лімфовузлів, анемія, гіперактивність у дітей, свербіж. А у випорожненнях можна побачити гострики та аскариди. І саме основне - біль в ділянці пупка та втрата ваги. Бо паразити забирають усі поживні речовини, всі вітаміни, активно розмножуються", - додав Юрій Габорець.

Він зауважив, що діти можуть швидше підхопити паразитів, бо все тягнуть до рота, спілкуються з тваринками. А ось дорослі можуть підчепити паразитів з м'яса чи риби, які містять личинки й ця їжа не була достатньо термічно оброблена.

При наявності симптомів потрібна негайна діагностика та лікування. Для цього потрібно якомога швидше звернутися до сімейного лікаря та отримати направлення на необхідні аналізи.