UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як зробити скріншот на комп'ютері або телефоні

Як зробити знімок екрану на комп'ютері чи телефоні (фото: Freepik)
Автор: Ірина Костенко

Майже щодня у нас виникає потреба надіслати комусь скрін екрана комп'ютера чи телефона. І у декого ця процедура займає багато часу.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як швидко зробити скріншот екрана або його частини на комп'ютері, телефоні та планшеті.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Microsoft, Winsoft, Google Support.

Зміст

Як зробити скріншот на ноутбуці Windows 10

Скріншот, або ж знімок екрана може знадобитися у різних ситуаціях. Пристрої на базі Windows 10 дозволяють зробити це у різний спосіб.

За допомогою Print Screen

На більшості клавіатур для створення скріншоту існує спеціальна кнопка - Print Screen (PrtScn або PrtSc). Її можна знайти у верхній правій частині (за клавішею F12, поряд із клавішами Scroll Lock і Pause/Break).

Місцезнаходження Print Screen різниться в залежності від клавіатури (фото: РБК-Україна)

Натискання цієї кнопки зберігає знімок екрана в так званому буфері обміну (проміжному сховищі даних, що призначається для переносу або копіювання між програмами або частинами однієї програми), або ж у папці "OneDrive\Зображення\Знімки екрана".

Якщо утримувати кнопку Windows і натиснути PrtScn, скріншот збережеться у "Цей комп'ютер/Зображення/Знімки екрана".

Для знімка частини екрана, після активації PrtScn потрібно виділити необхідну ділянку за допомогою курсора.

Справа й знизу від обраної ділянки доступні також низка налаштувань і функцій (фото: РБК-Україна)

За допомогою комбінації клавіш

Швидко перейти до інструменту, який надасть змогу зробити скріншот, дозволить також поєднання клавіш: Windows + Shift + S.

Він дозволить зробити знімок всього екрана, обрати довільну фігуру навколо об'єкта, створити прямокутний фрагмент тощо.

Меню, що з'являється після використання комбінації клавіш Windows + Shift + S (скріншот: РБК-Україна)

За допомогою "ножиць"

У будь-якому пристрої на Windows 10 є інструмент "Ножиці" або "Засіб захоплення фрагментів" (SnippingTool).

Знайти його можна у списку програм (в меню "Пуск"):

  • перейти до переліку "Всі програми"
  • відкрити папку "Стандартні - Windows"
  • обрати "Засіб захоплення фрагментів"

Як знайти "ножиці" у списку програм (скріншот: РБК-Україна)

Існують також "гарячі клавіші" для запуску програми:

  • потрібно одночасно натиснути клавіші Win (з логотипом Windows) + R
  • ввести назву програми - SnippingTool.exe
  • натиснути "Ок"

Запуск "ножиць" за допомогою гарячих клавіш (скріншот: РБК-Україна)

Якщо перші два способи з якихось причин не спрацювали, можна ввести назву програми у "Пошуку" в меню "Пуск".

Пошук "ножиць" на комп'ютері (скріншот: РБК-Україна)

Після відкриття програми, ви зможете налаштувати всі необхідні параметри й режими у відповідних меню. Якщо щось залишиться незрозумілим, завжди можна скористатися довідкою від Microsoft (значок питання в правому нижньому куті).

Такий вигляд має інструмент "ножиці" (скріншот: РБК-Україна)

За допомогою комбінації клавіш та "сторонньої" програми

Зробити скріншот можна також за допомогою поєднання клавіш: Alt + Print Screen.

Тоді в буфері обміну зберігається зображення всього вашого екрана, який можна вставити у ту чи іншу "графічну" програму за допомогою клавіш: Ctrl + V.

Якщо таких програм на вашому пристрої немає, можна скористатись простим растровим графічним редактором від Microsoft (що входить до всіх ОС Windows) - Microsoft Paint.

Вставлений у Microsoft Paint знімок екрана (скріншот: РБК-Україна)

У цій (та практично будь-якій іншій) програмі знімок екрана можна обрізати, редагувати, зберігати у різних форматах тощо.

За допомогою сторонніх програм чи розширення

Якщо зробити знімок екрана ніяк не виходить, або ж деякі потрібні для цього клавіші не працюють, можна скористатися спеціальними сторонніми програмами (Screenshot Captor, FastStone Capture, FastStone Capture, Lightshot, EasyCapture, Monosnap і т. ін.).

Вони дозволяють швидко робити скріншоти, редагувати їх та зберігати на комп'ютер. 

Можна також завантажити спеціальне розширення для вашого браузера - для створення скріншотів.

Як знайти скріншот на комп'ютері

Знайти скріншот на комп'ютері можна різними шляхами. Все залежить від того, як знімок екрана було зроблено.

Кнопка Print Screen зберігає скріншот:

  • у буфері обміну
  • у папці "OneDrive\Зображення\Знімки екрана"

Якщо натиснути PrtScn разом з Alt, буде зроблено знімок активного вікна, яке збережеться також у хмарі.

Windows + PrtScn зберігає скріншот у "Цей комп'ютер/Зображення/Знімки екрана".

Насамкінець, якщо ви зберігали знімок екрана за допомогою сторонньої програми, то обирали місце збереження відповідного файла самотужки. Знайти його можна саме там. 

Під час збереження знімка в Microsoft Paint можна обрати і тип файлу, і місце зберігання (скріншот: РБК-Україна)

Як зробити скріншот на Андроїд пальцями

Для того, щоб зробити знімок екрана на пристрої Android - смартфоні або ж планшеті - потрібно перш за все:

  • активувати екран, знімок якого хочете зробити
  • відобразити на ньому необхідну інформацію (текст, фото, сайт тощо)

Після цього треба відкрити "Панель керування" й ввімкнути функцію "Знімок екрана" - скріншот буде створено автоматично.

Скріншот "зафіксує" те, що було на екрані в момент активації функції (скріншот: РБК-Україна)

У тій же панелі можна обрати також функцію "Знімок екрана з прокручуванням" (якщо така доступна).

Знімок із прокручуванням наявний не у всіх моделях гаджетів (скріншот: РБК-Україна)

В залежності від типу та моделі гаджета, скріншот можна зробити й комбінацією клавіш:

  • за допомогою одночасного натискання кнопки живлення та зменшення гучності
  • за допомогою утримування кнопки живлення впродовж кількох секунд та команди "Знімок екрана" (яка має з'явитися на дисплеї)
  • за допомогою одночасного натискання кнопки "Home" (під дисплеєм гаджета) та кнопки живлення - для власників Samsung

Якщо жодна з комбінацій не спрацювала, варто звернутися по допомогу на сайт служби підтримки виробника телефона або планшета.

У низці моделей існує також можливість створення знімка екрана за допомогою жестів.

Для включення такої функції (якщо вона є) потрібно зайти в меню "Налаштування" - "Додаткові функції" - "Рух" - "Управління долонею" (чи "Управління жестами").

Після цього можна робити знімок провівши ребром долоні по екрану телефона або планшета (найчастіше - справа наліво).

У низці сучасних смартфонів доступний також "секретний" спосіб зробити знімок екрана - за допомогою трьох пальців (одним або двома - не спрацює). Для цього потрібно:

  • провести трьома пальцями по екрану зверху вниз - скріншот буде готовий
  • натиснути й утримувати трьома пальцями будь-яке місце на дисплеї - відкриється рамка виділення області, яку потрібно зберегти як скріншот
  • натиснути й утримувати трьома пальцями область у верхній частині дисплея, після чого "змахнути" пальцями донизу екрана - ввімкнеться збереження екрана з функцією прокручування

Насамкінець, для створення знімка екрана на смартфоні або планшеті, можна скористатися:

  • спеціальними додатками ("Скріншот", Screen Master Pro, Private Screenshots, Screenshot Easy і т.ін.)
  • голосовим помічником Google Assistant (після команди "Окей, Гугл" треба попросити його зробити скріншот) 

Google Assistant легко завантажити у Google Play (скріншот: play.google.com/store)

Як зробити знімок частини екрана

Для того, щоб зробити знімок частини екрана на смартфоні або планшеті, потрібно виконати кілька кроків:

  • зробити знімок всього екрана
  • зайти в галерею (бібліотеку фото та відео)
  • обрати альбом, в якому зберігаються всі скріншоти ("Знімки екрана")
  • обрати й відкрити необхідний скріншот у програмі перегляду та редагування
  • редагувати його (обрізати так, щоб залишилась необхідна частина екрана)

Якщо на вашому гаджеті доступні скріншоти пальцями, для виділення області, яку ви хочете зберегти, потрібно натиснути та утримувати трьома пальцями будь-яке місце на дисплеї (коли рамка виділення області відкриється, її можна буде змінити).

Читайте РБК-Україна в Google News
порадигаджетисмартфоникомп'ютери