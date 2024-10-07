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Як зробити ідеальну планку для схуднення та міцності м'язів: детальна інструкція

Чим корисна планка та як правильно її виконувати (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Для схуднення та міцності м’язів спини, ніг і рук лікарі радять робити планку. Це проста вправа, але вона має дуже багато переваг для організму.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Як правильно виконувати планку

  • станьте у планку, розмістивши руки прямо під плечима, трохи ширше ширини плечей

  • напружте м’язи сідниць і квадрицепсів, щоб зберегти рівне положення тіла

  • зміцнює не тільки м’язи живота, а й поперек, спину, руки, ноги та сідниці
  • допомагає зняти напругу зі спини, що втомилася, що дуже важливо для офісних працівників
  • прискорює метаболізм, внаслідок чого ви спалюєте більше калорій
  • безпечна для суглобів та хребта
  • позитивно позначається на органах черевної порожнини
  • надає бадьорості та стабілізує емоційний стан

Види планок

Звичайна планка

Раніше ми повідомляли про 7 тренажерів в спортзалі для росту м'язів та збільшення сили.

Також ми писали, як швидко накачати прес без дієт і виснажливих тренувань.

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