Як знизити високий тиск та які препарати найнебезпечніші: лікар розказав правду

Гіпертонічна хвороба лікується постійним та регулярним прийомом ліків від тиску. Про це знають майже всі пацієнти, яким встановлений такий діагноз. Іноді трапляються випадки, коли артеріальний тиск навіть на фоні регулярного прийому ліків може різко стрибнути догори. Це називають гіпертонічним чи гіпертензивним кризом.
Як подолати високий тиск, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис сімейного лікаря Михайла Цюрака в Instagram.
Причини гіпертонічного кризу
Лікар вказав на можливі причини підвищення тиску. До них відносяться:
раптовий стрес;
загострення хронічних проблем з серцем, нирками чи щитовидною залозою;
нефективність раніше призначених ліків. Гіпертонічна хвороба може прогресувати, тому деколи треба збільшити дозу ліків чи змінити їх на препарати з іншої групи.
різкі перепади атмосферного тиску - зміна погоди.
Як збити тиск при гіпертонічному кризі?
Найкраще за все одразу звернутися до сімейного лікаря або ж зателефонувати на швидку за номером 103. Проте криз може виникнути вночі або тоді, коли ви далеко від дому.
Препарати, якими можна збити тиск при гіпертонічному кризі
каптоприл 25 мг. Приймається одна таблетка під язик. Якщо ж у вас замість каптоприлу каптопрес, під язик його не можна брати, варто запити водою. Категорично заборонено приймати каптоприл при вагітності.
анаприлін 40 мг. Приймається одна таблетка та запивається водою. Найкраще підійде при кризах на фоні раптового стресу, не підходить особам з брадикардією, бо знижує пульс.
фармадипін в краплях. Необхідно накрапати 5 крапель на грудку цукру чи скибку хліба і з'їсти. Препарат не підходить особам з тахікардією, бо пришвидшує пульс.
фуросемід 40 мг або торасемід 20 мг (торсид, трифас, діорен). Показаний особам з супутньою серцевою недостатністю. Не варто пити на ніч, бо має виражений сечогінний ефект.
нітрогліцерин 0.5 мг під язик. Показано особам з супутньою стенокардією (напади загрудинного болю). Побічний ефект - тупий розпираючий головний біль після прийому.
допегіт 250 мг. Найбезпечніший препарат при гіпертонічному кризі у вагітних, 1 таблетка всередину, запиваємо водою.