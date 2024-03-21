Як знизити вагу навесні без складних дієт: найкращі поради

Важливий ключ: баланс

На думку експертів, кожен прийом їжі має містити всі так звані макронутрієнти. Вуглеводи дають організму енергію і покращують здатність концентруватися, тоді як білки сприяють нарощуванню м'язової маси, а (хороші) жири зберігають почуття ситості протягом особливо тривалого часу.

Переконайтеся, що вуглеводи (наприклад, хліб, рис, картопля) становлять більшу частину вашого щоденного раціону. Тому експерти не рекомендують дотримуватись довгострокової низьковуглеводної або кетогенної дієти.

При енергетичній потребі у 2000 калорій на день виходить наступна комбінація поживних речовин: 264 г вуглеводів, 66 г жиру і 72 г білка.

Овочі правильно насичують

Помідори, огірки, морква тощо надзвичайно низькокалорійні, але багаті на клітковину. Це гарантує, що ми залишимося ситими протягом тривалого часу.

"Овочі також наповнюють шлунок через їх великий обсяг, а це означає, що ми швидше почуваємося ситими", - пояснює дієтолог Ілана Мюльштейн.

Крім того, овочі містять багато вітамінів та мінералів, які підтримують працездатність організму.

Свіжі, а не оброблені продукти

Вибираючи продукти, слідкуйте за тим, щоб вони містили якнайменше інгредієнтів.

Продукти з високим ступенем перероблення, такі як заморожена піца, випічка, фруктові йогурти або шоколадні батончики зазвичай містять багато цукру або солі. Тому вони часто мають високу калорійність.

Експерти рекомендують натомість вживати свіжі фрукти та овочі, горіхи та насіння, авокадо та цільнозернові продукти.

Клітковина проти жиру на животі

Зокрема, щоб позбутися жиру на животі, слід вживати квасолю, сочевицю та вівсяні висівки. Ці продукти особливо багаті на клітковину, яка, як доведено, допомагає позбутися небажаного жиру на животі.

Деякі фрукти та овочі, такі як яблука, цвітна капуста та цитрусові, також містять багато клітковини.

Немає заборон

Експерти також кажуть, що постійну помірність важко підтримувати. Будь-хто, хто виключає цукор чи певні продукти зі свого раціону, швидко потрапляє у пастку тяги.

Щоб уникнути ефекту, слід іноді дозволяти собі дієтичний злочин.

Короткі, але інтенсивні тренування

Багато людей, які бажають схуднути, думають, що їм доведеться годинами потіти на біговій доріжці, щоб схуднути. Але це не так.

"Найефективніший метод тренувань для схуднення - це високоінтенсивні інтервальні тренування у поєднанні з силовими вправами на все тіло в інші тренувальні дні", - радить фітнес-тренер Джон Керсберген.

Багато пийте

Достатня кількість води (залежно від маси тіла та статі, близько 2,5 літрів і більше) важлива не тільки для вашого здоров'я, але й запобігає почуттю голоду. Мюльштейн радить тим, хто намагається схуднути, випивати склянку води перед кожним прийомом їжі.

Якісний сон

"Позбавлення сну безпосередньо пов'язане з вищим рівнем стресу та збільшенням ваги", - пояснює Шрірам Машині з Медичної клініки ваги в Нью-Йорку.

Але важлива як тривалість, а і якість сну. На думку експерта, вам слід спати від семи до дев'ятої години, щоб бути "відпочилими та мотивованим для досягнення своїх цілей щодо зниження ваги".