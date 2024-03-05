Як змінювалася мінімалка в Україні з 1991-го і що можна було купити на ці гроші

Мінімальні зарплати у 1991-1999 роках

1991 рік

Згідно із законодавчими актами Української Радянської Соціалістичної Республіки й Республіканським бюджетом УРСР, з 1990 року мінімальна заробітна плата українців становила 100 карбованців.

З 1 липня 1991 року вона зросла до 185 карбованців, а з 1 грудня 1991 року (після здобуття Україною незалежності) - до 400 карбованців.

1992 рік

Від січня 1992 року в Україні були запроваджені попередники гривні - купоно-карбованці - за якими наприкінці того ж року закріпилася назва українські карбованці.

Так, наприклад, у законі України про державний бюджет на 1992 рік зазначається, що на соціальний захист населення виділено 108 239,3 мільйона карбованців.

При цьому мінімальна зарплата громадян з 1 травня становила 900 карбованців, а з 1 листопада - вже 2 300 карбованців.

1993 рік

Впродовж 1993 року мінімальна заробітна плата українців збільшувалась неодноразово й на тлі рекордних показників інфляції досягла десятків тисяч карбованців:

з 1 січня вона становила 4 600 карбованців

з 1 червня - 6 900 карбованців

з 1 вересня - 20 000 карбованців

з 1 грудня - 60 000 карбованців

Українські купоно-карбованці 1993 року (фото: uk.wikipedia.org)

1994-1995 роки

Впродовж 1994-1995 років мінімальна зарплата українців залишалися на рівні близько тих самих встановлених раніше 60 000 карбованців.

Українські купоно-карбованці 1995 року (фото: uk.wikipedia.org)

1996 рік

Постанова Верховної Ради від 20 лютого 1996 року підняла рівень мінімальної зарплати громадян з 1 березня до 1,5 мільйонів карбованців.

25 серпня президент України підписав указ щодо проведення грошової реформи, згідно з якою в обіг вводилась національна валюта - гривня, а також її сота частина - копійка.

2 вересня Національний банк України:

випустив в обіг банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 гривень

випустив в обіг розмінну монету номіналом 1, 2, 5, 10, 25 і 50 копійок

припинив емісію (випуск в обіг нових грошових знаків) українських карбованців

Тоді карбованці підлягали обміну на гривні за курсом: 100 000 карбованців - 1 гривня.

Після 16 вересня 1996 року (коли була завершена грошова реформа) єдиним засобом платежу на території України стала гривня.

Виходячи з цього сума мінімальної зарплати українців "трансформувалася" у 15 гривень.

Українські гривні 1996 року (фото: uk.wikipedia.org)

1997 рік

Впродовж 1997 року мінімальна зарплата залишалась на рівні 15 гривень.

1998 рік

З 1 січня 1998 року розмір мінімальної заробітної плати українців зріс до 45 гривень, а з 1 липня - до 55 гривень.

1999 рік

1 січня 1999 року мінімальну зарплату громадян збільшили до 74 гривень.

Українські гривні різних номіналів (ілюстративне фото: pixabay.com)

Мінімальні зарплати у 2000-2009 роках

2000 рік

Впродовж 2000 року мінімалка змінювалась кілька разів:

з 1 квітня вона зросла до 90 гривень

з 1 липня - до 118 гривень

2001 рік

У 2001 році розмір мінімальної зарплати громадян залишався без змін - 90 гривень на місяць.

2002 рік

З 1 січня 2002 року мінімалка в Україні зросла до 140 гривень, а вже з 1 липня - до 165 гривень.

2003 рік

На початку 2003 року - з 1 січня - мінімальна заробітна плата зросла до 185 гривень, а наприкінці - з 1 грудня - сягнула вже 205 гривень.

2004 рік

У 2004 році мінімалка зросла лише раз. З 1 вересня вона була встановлена на рівні 237 гривень.

2005 рік

Впродовж 2005 року мінімальна зарплата українців змінювалась неодноразово:

з 1 січня вона піднялась до 262 гривень

з 1 квітня - до 290 гривень

з 1 липня - до 310 гривень

з 1 вересня - до 332 гривень

На гривнях зображені видатні українці (ілюстративне фото: pixabay.com)

2006 рік

З 1 січня 2006 року мінімальна заробітна плата громадян знову зросла - до 350 гривень.

З 1 липня ця сума збільшилась до 375 гривень, а з 1 грудня - до 400 гривень.

2007 рік

Впродовж 2007 року мінімалка українських громадян змінювалась так:

з 1 квітня вона зросла до 420 гривень

з 1 липня - до 440 гривень

з 1 жовтня - до 460 гривень

2008 рік

З 1 січня 2008 року розмір мінімальної зарплати збільшився до 515 гривень. Крім того:

з 1 квітня ця сума виросла до 525 гривень

з 1 жовтня - до 545 гривень

з 1 грудня - до 605 гривень

2009 рік

У 2009 році мінімалка змінювалась разом із прожитковим мінімумом:

з 1 січня мінімальну зарплату українців встановили на рівні 605 гривень

з 1 квітня - на рівні 625 гривень

з 1 липня - 630 гривень

з 1 жовтня - 650 гривень

з 1 листопада - 744 гривень

Українські гривні - зручні й охайні (ілюстративне фото: pixabay.com)

Мінімальні зарплати у 2010-2019 роках

2010 рік

Впродовж 2010 року мінімальна заробітна плата українців також поступово зростала:

з 1 січня - до 869 гривень

з 1 квітня - до 884 гривень

з 1 липня - до 888 гривень

з 1 жовтня - до 907 гривень

з 1 грудня - до 922 гривень

2011 рік

На початку 2011 року - з 1 січня - мінімалка зросла до 941 гривні.

З 1 квітня - до 960 гривень, з 1 жовтня - до 985 гривень, а вже з 1 грудня - до 1 004 гривень на місяць.

2012 рік

Впродовж 2012 року мінімальна зарплата громадян в Україні змінювалась так:

з 1 січня вона становила 1 073 гривні

з 1 квітня - 1 094 гривні

з 1 липня - 1 102 гривні

з 1 жовтня - 1 118 гривень

з 1 грудня - 1 134 гривні

2013 рік

У 2013 році мінімалка змінювалась двічі. З 1 січня вона зросла до 1 147 гривень, а з 1 грудня - до 1 218 гривень.

2014 рік

Державний бюджет на 2014 рік залишив мінімальну заробітну плату (у місячному розмірі) на рівні 1 218 гривень.

2015 рік

Впродовж першої половини 2015 року мінімальна зарплата також залишалась на рівні 1 218 гривень, однак уже з 1 вересня зросла до 1 378 гривень.

2016 рік

З 1 травня 2016 року мінімалка в Україні зросла до 1 450 гривень, а з 1 грудня - до 1 600 гривень.

2017 рік

З 1 січня і впродовж всього 2017 року мінімальна зарплата громадян трималась на рівні 3 200 гривень.

2018 рік

1 січня 2018 року мінімалка в Україні зросла до 3 723 гривень.

2019 рік

З 1 січня і впродовж цілого 2019 року розмір мінімальної зарплати українців становив 4 173 гривні.

З 1 липня 2018 року НБУ припинив випуск деяких "дрібних" монет (ілюстративне фото: pixabay.com)

Мінімальні зарплати у 2020-2024 роках

2020 рік

Впродовж 2020 року мінімальна зарплата збільшувалась двічі:

з 1 січня - до 4 723 гривень

з 1 вересня - до 5 000 гривень

2021 рік

2021 рік також збільшив мінімалку в Україні:

з 1 січня вона становила 6 000 гривень

з 1 грудня - 6 500 гривень

2022 рік

На початку 2022 року мінімальна зарплата громадян залишалась на рівні 6 500 гривень.

З 1 жовтня, попри повномасштабне вторгнення РФ і воєнні дії на території України, мінімалка зросла до 6 700 гривень.

2023 рік

Впродовж 2023 року розмір мінімальної заробітної плати українців не змінювався й становив 6 700 гривень.

2024 рік

Згідно зі статтею 8 закону України про державний бюджет на 2024 рік, з 1 січня поточного року мінімальна заробітна плата становила 7 100 гривень. Водночас з 1 квітня вона має бути збільшена й становитиме 8 000 гривень.

Цікаво, що розмір мінімальної заробітної плати, який застосовується як розрахункова величина для обчислення виплат за рішеннями суду, становить при цьому лише 1 600 гривень.

У жовтні 2019 року в обіг ввели банкноту номіналом 1000 гривень (ілюстративне фото: flickr.com/NationalBankOfUkraine)

Як змінювались ціни в Україні

1991 рік

У 1991 найстаріший фаст-фуд Києва - київська перепічка - коштував 25 копійок. Нині її вартість - 40 гривень.

Кілограм дрогобицької ковбаси коштував 9 карбованців, тоді як сьогодні за нього доведеться заплатити щонайменше 450 гривень.

Літр меду коштував близько 4,2 карбованця. Нині ж його вартість починається від 140 гривень.

Кулька "італійського" морозива могла коштувати від 50 копійок. Сьогодні за неї можна заплатити в середньому від 30 до 50 гривень.

1992 рік

У 1992 році кілограм житнього хліба коштував близько 1,5 карбованця. Нині за нього доведеться віддати щонайменше 50 гривень.

Ціни в Україні залежать від багатьох факторів (ілюстративне фото: pixabay.com)

1996 рік

У 1996 році за 1 гривню можна було купити кілограм моркви або літр молока. Нині кілограм моркви у бюджетній мережі супермаркетів "АТБ" коштує близько 11 гривень, а 0,9 л молока - від 32 гривень і більше.

Кілограм вареної ковбаси коштував майже 5 гривень, тоді як нині за неї доведеться викласти щонайменше 200 гривень.

Вартість класичного батона становила 50 копійок. Сьогодні ж ціни на нього стартують від 16 гривень.

Літр соняшникової олії коштував 1,8 гривні, хоча сьогодні вартість неповного літра олії стартує від 44 гривень.

Кілограм картоплі коштував близько 30 копійок (проти 22 гривень нині), кілограм цукру - 70 копійок (проти 29 гривень нині), а кілограм гречки - 60 копійок (проти 25 гривень нині).

1998 рік

У 1998 році квиток на внутрішній футбольний матч за участі "Динамо" коштував 5 гривень. Сьогодні за подібний матч доведеться заплатити від 50 до 200 гривень.

2004 рік

У 2004 році літр бензину коштував в середньому 2,2 гривні. Нині його середня вартість - 52 гривні.

Кілограм свинини коштував 21 гривню проти щонайменше 160 гривень сьогодні.

За пляшку горілки потрібно було віддати близько 9 гривень, тоді як нині її вартість починається від 130 гривень.

2010 рік

У 2010 році літр бензину подорожчав до 8 гривень (проти 52 гривень нині), а кілограм м'яса - до 45 гривень (проти щонайменше 160 гривень сьогодні).

Пляшку горілки можна було купити вже за 24 гривні (проти нинішньої вартості у щонайменше 130 гривень).

2021 рік

У 2021 році вартість бензину зросла до близько 30 гривень за літр (проти 52 гривень нині), а кілограм м'яса коштував уже щонайменше 130-150 гривень (проти щонайменше 160 гривень сьогодні).

Пляшка ж горілки коштувала вже близько 93 гривень (проти нинішньої вартості у щонайменше 130 гривень).