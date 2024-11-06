Як змінилися стосунки Дональда Трампа і Меланії: від "тиранії" до сімейної ідилії

Історія знайомства

Дональд і Меланія познайомилися у 1998 році на вечірці в Нью-Йорку. Тоді Трамп уже був відомим підприємцем і перебував у процесі розлучення з Марлою Мейплз.

Меланія, яка була популярною словенською моделлю, одразу привернула його увагу. Незважаючи на скепсис оточення, їхні стосунки розвивалися, і в 2004 році Трамп зробив їй пропозицію.

Наступного року вони влаштували розкішне весілля у Флориді, яке відвідали багато знаменитостей, включаючи подружжя Клінтонів. Згодом це викликало здивування, враховуючи політичну конкуренцію між Трампом і Клінтон.

Пара познайомилася наприкінці 90-х (фото: Getty Images)

Скандали навколо подружжя

Шлюб Дональда і Меланії часто стає об’єктом чуток і пліток через відсутність публічної близькості та поведінку під час офіційних заходів. Ще в період минулого президентства Трампа почали з’являтися припущення про можливі проблеми в їхніх стосунках.

До того ж, звинувачення в зрадах, включаючи історії з моделлю Карен Макдугал і порнозіркою Стормі Деніелс, підлили масла у вогонь. Меланія утримувалася від коментарів, але її мовчання сприймали як знак незгоди або відстороненості.

Чутки про розлучення

Після програшу на виборах у 2020 році знову з’явилися чутки про можливе розлучення. Деякі джерела стверджували, що Меланія може піти від Трампа після закінчення терміну його президентства. Проте вона залишилася поруч із ним.

Західні ЗМІ продовжують висвітлювати їхній шлюб як радше союз, ніж традиційне подружжя, хоча чітких доказів цьому немає.

Навколо шлюбу подружжя існує багато різноманітних чуток (фото: Getty Images)

Чутки про тиранію у шлюбі

Крім того, деякі джерела, близькі до пари, заявляли, що Меланія нібито перебуває під психологічним контролем свого партнера. Озвучувалися припущення, що Трамп може використовувати свій вплив і владу задля того, щоб маніпулювати дружиною та тримати її в певних межах. Але такі заяви не мали під собою жодних офіційних доказів.

Останні події

Нещодавно, після замаху на Дональда Трампа, Меланія публічно продемонструвала йому свою підтримку. Вона не лише опублікувала повідомлення зі словами підтримки, але й з’явилася з ним на сцені, що може свідчити про їхній міцний зв'язок.

Попри всі чутки, пара залишається разом та демонструє по відношенню до одне до одного підтримку (фото: instagram.com/melaniatrump)

Що відомо про інші стосунки Дональда Трампа

Дональд Трамп був одружений тричі. Перший його шлюб із Іваною Трамп тривав понад десять років, другий - із Марлою Мейплз - був значно коротшим. Шлюб із Меланією триває вже майже два десятиліття, і, попри всі чутки, вони продовжують бути разом.

Що відомо про вибори у США

Вони відбулися у вівторок, 5 листопада. Камала Гарріс представляла Демократичну партію, а Республіканську - Дональд Трамп. Він уже оголосив себе новообраним президентом, і офіційна інавгурація пройде наприкінці січня.

Трампу вдалося здобути на виборах 277 голосів, а його конкурентці 224.