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Як змінились головні героїні й сьогодні популярного серіалу "Секс у великому місті"

Як змінились головні героїні серіалу "Секс у великому місті" (фото: Кіноріум)
Автор: Юлія Любченко

Культовий серіал "Секс у великому місті", який досі є популярним серед жінок, дуже полюбився глядачам і навчив спілкуванню між чоловіком та жінкою.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило показати вам, як зараз виглядають головні героїні захоплюючої історії життя самотніх жінок.

Під час підготовки матеріалу були використані джерела: Кіноріум.

Сара Джессіка Паркер

Сара Джессіка Паркер наразі продовжує працювати в кіноіндустрії. Після серіалу "Секс і місто", вона знялася у романтичній комедії "Усі дороги ведуть до Риму", а також в серіалі HBO "Розлучення", де стала продюсеркою. 

Зараз актриса виходить на світські заходи та продовжує бути іконою моди й хизуватися власною лінією взуття та брендом ароматів.

Сара Джессіка Паркер (фото: Кіноріум)

Кім Кетролл

Та сама сексуальна Саманта Джонс, також продовжила працювати в кіно і на телебаченні. Вона знімалася в серіалах та фільмах, але образ Джонс закріпився за нею й досі. Кетролл стала захисницею здоров’я жінок і бере участь у благодійних організаціях.

Кім Кетролл (фото: Кіноріум)

Крістін Девіс

Крістін Девіс зіграла дуже правильну, на перший погляд, Шарлотту Йорк, яка завжди була на паніці. Після популярного серіалу, Девіс знялася у таких проєктах: "Ласкаво просимо, або сусідам вхід заборонений" та в інших цікавих пронктах.  Наразі Девіс проживає в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія. 

Крістін Девіс (фото: Кіноріум)

Синтія Ніксон

Синтія у серіалі підкорила глядачів своїм розумом і практичністю, вона зіграла Міранду Гоббс. її кар’єра склалась дуже успішно, нині жінка продовжує зніматися у серіалах та фільмах. А також вона є активною громадською діячкою. 

У  2006 році Ніксон дізналася, що захворіла на рак молочної залози. Після цього вона стала активісткою і допомагала жінкам, які хворіють на рак і випустила кілька спеціальних документальних програм для NBC.

Синтія Ніксон (фото: Кіноріум)

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