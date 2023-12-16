Як не зламати кінцівки під час ожеледиці: поради реабілітолога

Чи збільшилася кількість травмувань у період зими

За словами лікарки, кількість травмувань однозначно виросла з настанням холодів, снігу та перепадів температури. Це викликало сильну ожеледицю на дорогах.

Наразі фахівець спостерігає зростання кількості переломів кінцівок (найчастіше верхніх), а також травми сухожиль.

"До цього призводять декілька факторів: погано розчищені тротуари та узбіччя доріг, а також необачне поводження дітей і дорослих на вуличних гірках, де з'їжджають за допомогою санок тощо", - розповідає Ольга.

При цьому найчастіше травмуються люди до 40 років, а не пенсіонери.

"Це пов'язано з тим, що люди старшого віку в такі погодні умови обмежують час перебування на вулиці. А молодші навпаки. На всі гірки теж ходять відносно молоді люди", - зауважила експерт.

Як вберегтися від падінь і переломів

Щоб вберегтись від падінь та переломів, лікар радить дотримуватись деяких основних правил: