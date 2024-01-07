Як не зірватися під час дієти: ці ефективні лайфхаки врятують вашу фігуру

У січні багато хто починає сідати на дієти, аби схуднути до весни та "зігнати" зайву вагу, яку приносять свята та переїдання. Але часто стається так, що людині хочеться зірватися, зробити перекус. І це не дає схуднути й досягти мети. Втім, доктор Кейтлін Вуллі з Корнельського університету назвала 3 лайфхаки, які допоможуть тримати себе у руках.

Мисліть позитивно. Експерт радить концентруватися не на тому, що вам потрібно себе обмежувати та їсти щось несмачне, але корисне. Думайте про те, що ви можете себе винагороджувати та не мусите робити лише те, що вам не подобається. І коли ви почнете давати собі вибір, то бажання зірватися на перекуси має зникнути.

Як худнути без зривів (колаж: РБК-Україна)

Оцінюйте результати імпульсивних зривів. Не потрібно вигадувати наслідки у перспективі, думайте про те, що зрив або перекус принесе вам прямо зараз. Якщо ви хочете випити солодкий енергетик, вас не зупинить попередження про те, що у майбутньому це призведе до проблем з артеріальним тиском. Але якщо ви усвідомите, що усього за декілька годин у вас почне боліти голова, це дасть вам можливість подумати, чи потрібно зриватися на щось некорисне.

Ці поради допоможуть забути про раптові перекуси (фото: freepik.com)

Складіть для себе план заохочень. Якщо ви почнете регулярно себе винагороджувати чимось незначним, але приємним, бажання раптово влаштувати "свято живота" зникне. Не потрібно думати, що ви маєте заслужити винагороду, адже ця установка лише призводить до стресів та зривів.