Як живуть Меган Маркл та принц Гаррі у "добровільному вигнанні". Правду розкрив сусід Сассекських

Так, Меган і Гаррі зараз живуть у розкішному особняку з басейном та 16 кімнатами (9 з яких - спальні). Містечко Монтесіто, розташоване в штаті Каліфорнія, вважається елітним, проте Сассекським, ймовірно, незвично жити не серед королівських родичів, а серед "звичайних" людей.

І якщо раніше принц та його дружина проводили час у маєтку Віндзор, то в США вони дуже рідко з'являються на публіці. Однак залишитись непоміченими їм не вдалося.

Сусіди Меган та Гаррі вже розповіли, що іноді бачать герцога та герцогиню Сассекських. І найчастіше на прогулянки виходить не принц, а його дружина.

Виявилося, що онук Єлизавети II часто проводить час на самоті. Він гуляє Монтесіто, вечеряє і зустрічається з друзями. Окрім цього, Гаррі навіть відвідує магазини. Звісно, у супроводі охорони.

Де зараз живуть Меган Маркл та принц Гаррі (фото: Getty Images)

А Меган значно частіше балує містян своєю присутністю. Вона нерідко з'являється на вулицях, її помічають у ресторанах та магазинах. Крім цього, Маркл відвідує фермерський ринок, а нещодавно взагалі почала грати в маджонг у місцевому клубі.

І, як розповів сусід пари, світський оглядач Річард Майнардс, багато мешканців містечка дуже розчаровані поведінкою Гаррі та його дружини. Вся річ у тому, що Сасекські засмучують мешканців Монтесіто тим, що рідко з'являються на публіці разом.

"Зазвичай, коли ви бачите його (принца Гаррі) тут, він вигулює свого лабрадора на пляжі або катається на велосипеді, за ним рухається його охорона на Range Rover. Вони тримаються окремо. Я не часто бачив Гаррі поблизу", - зізнався сусід.

Що сусіди говорять про Маркла і Гаррі (фото: Getty Images)

Крім цього, мешканці містечка помітили, що Меган та її чоловік ніби "скриплять зубами", не бажаючи вливатися в нове суспільство. Це, як стверджує Майнардс, свідчить про те, що скандальна пара все ще не може позбутися слави герцога і герцогині.

"Жити тут - просто рай. Вони живуть досить чудово, кращого місця не знайти. Це дуже багата спільнота, у нас багато людей, які жертвують великі гроші нашим культурним організаціям, а також благодійним організаціям, але ми їх не бачимо", - заявив сусід Гаррі та Меган.

"У нас тут багато дуже багатих і дуже відомих людей, і ні в кого з них немає такої охорони, як у Сассекських. Суспільство чекає на них - вони скриплять зубами. Печатка герцога та герцогині!" - додав він.