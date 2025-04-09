Де живе і чим займається зірка "Маски-шоу" Георгій Делієв, якого називали українофобом

Біографія Георгія Делієва

Комік народився в Херсоні, але своє дитинство провів у Новій Каховці. Саме в студентські роки він почав захоплюватися сценічним мистецтвом.

У 1984 році він приєднався до ленінградського театру "Лицедії", а незабаром став частиною ансамблю пантоміми та клоунади "Маски". Після розпаду СРСР комедійна трупа стала незалежною компанією, і Георгій зайняв ключові позиції художнього керівника, режисера та актора. Георгій Делієв (фото: facebook.com/georgiy.deliev)

У проєкті "Маски-шоу" він проявив себе не лише як актор, а і як режисер і сценарист. Окрім театральної діяльності, Делієв знімався у кількох фільмах та був депутатом Одеської міської ради. У 2017 році став членом журі популярного шоу "Ліга сміху" та здобув популярність як автор пісень.

Як заробив репутацію українофоба

У 2006 році Георгій Делієв представив кліп під назвою "Рідна мова", який викликав хвилю критики через сатиричне зображення української мови.

У відео він співає російською, після чого до нього підходять кремезні чоловіки, які говорять українською та намагаються змусити його замовкнути. У ролику також висміюється тодішній президент Віктор Ющенко.

Цей кліп спричинив хвилю обурення - Делієва звинувачували в українофобії. У 2011 році він навіть потрапив до списку топ-10 українофобів за версією журналу "Український тиждень". Сам актор пояснював, що відео було чернеткою і мало на меті показати штучне розділення суспільства через мовну тему. Георгій Делієв (фото: facebook.com/georgiy.deliev)

Показово, що саме за часів президентства Ющенка Делієв отримав звання народного артиста України.

Окупований Крим також став для актора спірною темою. Він заявляв, що не вважає винним у ситуації нікого, натякаючи на конфлікт "між політиками" або "між Заходом і Путіним". А на запитання журналіста, чи правильно зробила Росія, анексувавши Крим, Георгій відповів: "Так".

“Правильно, якщо люди так вирішили. Я сумніваюся, що там 97 відсотків "за", але, напевно, була більшість. Однозначно сказати, правильно це чи ні, не можна. З одного боку, якщо більшість так вирішила, то це правильно”, - казав він про окупацію Криму. Георгій Делієв (фото: facebook.com/georgiy.deliev)

Згодом Делієв заявив, що не підтримує анексію Криму, однак обговорення цієї теми для нього було радше вимушеним кроком, ніж особистою ініціативою. Він вважав, що митці повинні залишатися осторонь політики та зберігати нейтралітет.

За рік до початку повномасштабної війни Делієв все ж зробив публічну заяву щодо ситуації в Україні.

“Україну зараз не можна розглядати як самостійну державу. Вона живе за правилами світових ігор, умови яких ми не знаємо”, - казав артист.

Де зараз Георгій Делієв

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Георгій Делієв не зробив гучних політичних заяв, натомість в його соцмережах з’явилися пости з молитвами та зображеннями ікон.

Після 24 лютого актор разом із дружиною, двома маленькими дітьми, донькою Яною від першого шлюбу та онукою покинув Україну та переїхав до Франції, міста Париж. Георгій Делієв з екс-дружиною і сином (фото: facebook.com/georgiy.deliev)

Проте на батьківщину час від часу навідується. Нещодавно він представив в Одесі нову виставу - "Театр одного дурня".

В інтерв'ю журналістам Георгій поділився, що досі адаптується до життя в іншій країні.

“До нас, українців, французи ставляться дуже тепло. Причому на всіх рівнях. Навіть звичайні громадяни, коли чують, що ти з України, намагаються чимось допомогти. Деяким сім’ям абсолютно незнайомі люди надавали житло. Вже не кажу про продукти чи одяг. Багато хто приїздив узагалі без грошей та засобів до існування... Порівняно з іншими країнами, Франція - дуже гостинна, за що щиро дякую!”, - розповідав актор.

Також з'ясувалося, що 65-річний артист у цьому році розлучився з дружиною. Каже, що це стало “несподіваним “подаруночком” до ювілею”. Георгій Делієв з екс-дружиною (фото: facebook.com/georgiy.deliev)

“Я старався зберегти сім’ю. Знаєте, я дуже люблю своїх дітей. Продовжую з ними спілкуватися, повністю утримую (від харчування до лікування), вчу їх. Луці - три з половиною, Колі - дев’ять років. Щодня займаюся зі старшим математикою, географією, французькою мовою (трішки підтягую), українською. З молодшим не тільки бавлюся, а й намагаюсь вчити абетки…”, - зізнався Делієв.

Він також заявив, що в Україні спілкується виключно українською мовою, а за кордоном теж намагається нею говорити, коли зустрічає співвітчизників. Георгій Делієв (фото: facebook.com/georgiy.deliev)

Георгій зазначив, що не всі біженці володіють державною мовою, однак для нього це природний вибір, адже знімався у багатьох стрічках саме українською.

Попри те, що зараз не отримує пропозицій від кінорежисерів, артист запевняє: не втрачає оптимізму.