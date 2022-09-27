Як живе і чим займається зараз українофобка Сніжана Єгорова

Сніжана Єгорова, відома своєю українофобською позицією та підтримкою Путіна, хоч і "перевзулася у повітрі" у березні після повномасштабного вторгнення РФ, продовжує активно ретранслювати тези кремлівської пропаганди.

Як живе і про що розповідає скандальна телеведуча та актриса - читайте у матеріалі нижче.

50-річна Єгорова, яка радісно аплодувала в лютому заявам російського диктатора про "визнання" підконтрольних бойовикам "Л/ДНР" окремих територій Луганської та Донецької областей "незалежними республіками", за кілька тижнів у своїй заяві просила вибачення в українського народу за те, що "була поплічницею вбивств, хаосу та паніки”.

Вона пояснювала, що довгі роки "велася на російську інформацію", і, мовляв, тепер побачила, як окупанти "заливають кров'ю мирні міста та почнуть вбивати цивільних", і тепер нібито "до неї дійшло".

"Я сподіваюся, це все скоро закінчиться. Росія скоро розстріляє весь боєзапас і нарешті настане тиша. Я сподіваюся, що все вирішиться швидко", - писала Єгорова у своєму Telegram у середині березня, коли війська інтервентів ще стояли біля Києва, Чернігова, Сум, Харкова та інших міст.

Сама Єгорова виїхала з України ще в серпні минулого року, перебравшись до турецької Анталії. Хоча у березні 2022-го ведуча скаржилася "на політичне цькування" - мовляв, їй з дітьми відмовили у продовженні закордонних паспортів - там фанатка "російського світу" і залишається понині, продовжуючи мовити на інтернет-майданчиках та озвучити свою "цивільну позицію".

На новому каналі у YouTube за назвою "МРІЯ" Сніжана два місяці випускає ролики з трансляціями, де знову лунають тези російської пропаганди.

На цих відео ведуча розводить ту саму "зраду", випуски присвячені фейкам і жахачкам на тему "розділу України Заходом", "терору СБУ" та "київського терору", про "масові страти у ЗСУ" та "війну Зеленського" й інші сюжети, які не сходять з ефірів росТВ.

Ось про що віщає Сніжана Єгорова на новому YouTube-каналі (фото: скріншот з youtube.com)

Нагадаємо, що ще навесні Facebook Єгорової був заблокований, а YouTube тоді заборонив робити їй робити прямі ефіри на минулому каналі.

Крім цього, зараз Єгорова веде новий Telegram "Снежная Лавина" - там фанатка Путіна пише на актуальні теми про мобілізацію в РФ, про загрозу ядерних ударів, публікує ролики про "референдуми" окупантів, розповідає про нібито "російську історію" українських міст, які Кремль збирається анексувати, називає Україну "нацистською", намагається виправдати напад РФ, транслює сюжети росЗМІ тощо.

Сніжана Єгорова ретранслює російську пропаганду та продовжує ненавидіти Україну (фото скріншот t.me/lav_i_na)