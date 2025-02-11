Як живе і чим займається Саша Грей - колишня зірка фільмів для дорослих

Саша Грей - одна з найвідоміших екс-зірок індустрії фільмів для дорослих, яка зуміла кардинально змінити своє життя після завершення кар’єри в цій сфері. Вона встигла спробувати себе в кіно, музиці, літературі та навіть на стрімінгових платформах.

Чим сьогодні займається Грей і як склалося її життя після слави в індустрії 18+ - дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).

Справжнє ім’я Саші Грей - Марина Енн Хенцис. Ще в 15 років вона втекла з дому через непрості сімейні обставини. Її дитинство супроводжували розлучення батьків, часті переїзди та чутки про проблемні стосунки з вітчимом.

До 18 років Грей вже була захоплена індустрією фільмів для дорослих і в 2006-му дебютувала в цьому жанрі в Лос-Анджелесі. До 2011 року вона стала однією з найвідоміших порноакторок світу. Саша Грей (фото: instagram.com/sashagrey)

Разом із колегою Stoya вона активно спілкувалася в соцмережах, популяризуючи свою професію. Дівчата отримували безліч листів подяки від людей, яким набридла одноманітність у сексуальному житті. Саша Грей (фото: instagram.com/sashagrey)

На піку популярності Грей несподівано оголосила, що більше не цікавиться зйомками у фільмах для дорослих. Хоча офіційно заявила про завершення кар’єри у 2011 році, на її сайті зазначено, що вона покинула індустрію ще у 2009-му. Нові фільми за її участю виходили до 2010-го, але, ймовірно, були зняті раніше. Саша Грей (фото: instagram.com/sashagrey)

Після цього Грей пробувала себе в кінематографі та музиці. Вона з’явилася в кліпі Емінема, співпрацювала з індастріал-гуртом Throbbing Gristle (2012) і записала трек з Infected Mushroom (2015). Однак її останній музичний реліз датований 2018-м, хоча вона досі займається продюсуванням. Саша Грей (фото: instagram.com/sashagrey)

Зараз основний напрям її діяльності - блогінг. Вона веде YouTube-канал, де займається кулінарією, хоча перегляди вже далекі від колишніх рекордів.

Саша Грей (фото: instagram.com/sashagrey)

У 2021 році Грей приготувала борщ і назвала його "російською стравою", що викликало шквал критики з боку українських коментаторів.

Основна платформа Саші - Twitch, де у неї понад 1,2 мільйона підписників. Саша Грей (фото: instagram.com/sashagrey)

Вона регулярно стрімить, спілкується з аудиторією, грає у відеоігри та ділиться своїми думками, заробляючи на донатах. Саша Грей (фото: instagram.com/sashagrey)

YouTube для неї - другорядне джерело доходу, куди вона викладає нарізки зі стрімів. Саша Грей (фото: instagram.com/sashagrey)