Як збільшити груди без операції? Пластичний хірург оцінює методи з мережі

Операція зі збільшення грудей традиційно залишається в переліку найпопулярніших методів. Проте й народні засоби не пасуть задніх.
Пластичний хірург Дмитро Слоссер в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler) розповів, які методи реально можуть працювати.
Насамперед Дмитро Слоссер згадує про овоч, який найчастіше асоціюють із жіночими грудьми. Це капуста, проте за його словами збільшити груди вона допоможе лише якщо буде у вигляді купюр.
І хоча харчові продукти можуть збільшувати груди, працює це не на користь жінок.
"Є, наприклад, естрогени та фітоестрогени, які є в певних продуктах. Якщо чоловіки п'ють багато пива, це може спричиняти появу жирових відкладень в грудних залозах або міняти пропорції тіла", - каже Слоссер.
Водночас жінка не зможе збільшити груди додатковим прийомом гормонів, це можливо лише в теорії, адже можуть бути наслідки у вигляді гормонального дисбалнсу.
Також є оперативна методика, яка може бути показана для збільшення грудей. Процедура називається ліпофілінг.
"Вона показана лише, коли треба трошки додати, тому що, як правило, дуже мало людей, в яких невеликі груди, але є надлишки жиру в інших місцях. Повністю жир не приживається, тому багато нюансів у обстеженні таких пацієнтів через кілька років на мамографії. На УЗД бувають ущільнення, які важко відрізнити від онкозахворювань", - пояснює лікар.
Натомість Слоссер наводить єдиний природний метод збільшення грудей для жінки - це грудне вигодовування.
"Груди можуть збільшитись після гормональних змін, після лактації тощо. Але ефективно і щоб це було красиво, я думаю, що тільки завдяки пластичній операції можна зробити", - підсумовує він.
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