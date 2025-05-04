Як збільшити груди без операції? Пластичний хірург оцінює методи з мережі

Насамперед Дмитро Слоссер згадує про овоч, який найчастіше асоціюють із жіночими грудьми. Це капуста, проте за його словами збільшити груди вона допоможе лише якщо буде у вигляді купюр.

І хоча харчові продукти можуть збільшувати груди, працює це не на користь жінок.

"Є, наприклад, естрогени та фітоестрогени, які є в певних продуктах. Якщо чоловіки п'ють багато пива, це може спричиняти появу жирових відкладень в грудних залозах або міняти пропорції тіла", - каже Слоссер.

Водночас жінка не зможе збільшити груди додатковим прийомом гормонів, це можливо лише в теорії, адже можуть бути наслідки у вигляді гормонального дисбалнсу.

Також є оперативна методика, яка може бути показана для збільшення грудей. Процедура називається ліпофілінг.

"Вона показана лише, коли треба трошки додати, тому що, як правило, дуже мало людей, в яких невеликі груди, але є надлишки жиру в інших місцях. Повністю жир не приживається, тому багато нюансів у обстеженні таких пацієнтів через кілька років на мамографії. На УЗД бувають ущільнення, які важко відрізнити від онкозахворювань", - пояснює лікар.

Натомість Слоссер наводить єдиний природний метод збільшення грудей для жінки - це грудне вигодовування.

"Груди можуть збільшитись після гормональних змін, після лактації тощо. Але ефективно і щоб це було красиво, я думаю, що тільки завдяки пластичній операції можна зробити", - підсумовує він.