UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як зберегти здоров'я. Комаровський назвав 4 основні правила харчування для людей похилого віку

Фото: Доктор Комаровський розповів про головні правила харчування для людей похилого віку (komarovskiy.net)
Автор: Людмила Жукова

Як зберегти здоров'я в літньому віці - питання, яке актуальне для багатьох. Насамперед, вам потрібно дуже відповідально підходити до харчування.

Чотири найважливіші компоненти харчування назвав на своїй сторінці в Instagram заслужений лікар Євген Комаровський.

Чотири найголовніші компоненти харчування для людей похилого віку

Комаровський підкреслив, що коли ви складаєте раціон харчування, думаєте про здоров'я - ви повинні не забувати про чотири найважливіші елементи.

Перший компонент – це клітковина. До неї відносяться овочі та фрукти.

Другий – це вітамін D. Він потрібний у дозуванні 800-1000 одиниць.

Третій компонент – це кальцій. Практично неможливо, зазвичай харчуючись людині похилого віку отримати в день добову норму цього мінералу, а це 1200 мг.

І четвертий компонент – це вітамін B12. Це зазвичай продукти тваринного походження - яйця, м'ясо, риба. Норма вітаміну B12 на добу – 2,4 мкг.

"Робіть правильні висновки. Довгих років вам життя", - побажав відомий медик українцям.

Нагадаємо, що раніше Комаровський розповів, чи безпечно насправді робити манікюр.

Крім того, Комаровський пояснив, що станеться, якщо зробити щеплення від грипу у розпал сезону.

Читайте РБК-Україна в Google News
Доктор Комаровский