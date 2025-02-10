Як заснути без снодійного. 7 топових секретів, після яких будете спати як немовля

Прокидайтеся щодня в один і той самий час

Навіть якщо у будні ви змушені прокидатися рано, а у вихідні дозволяєте собі поспати довше, це може збити ваш природний ритм сну. Такий "соціальний джетлаг" негативно впливає на здатність засинати вночі та рівень енергії протягом дня. Спробуйте встановити будильник на один і той самий час щодня, і вже за кілька тижнів ви відчуєте різницю. А щоб допомогти організму прокинутися швидше, зранку вийдіть на сонце.

Використовуйте сигнали світла

Світло відіграє вирішальну роль у регулюванні циркадного ритму – внутрішнього годинника організму. Вранці сонячне світло пригнічує вироблення мелатоніну, гормону сну, та стимулює вироблення кортизолу, гормону бадьорості. Ввечері ж, навпаки, темрява сприяє виробленню мелатоніну, готуючи організм до сну.

Наш природний циркадний ритм триває близько 25 годин, тому без зовнішніх сигналів, таких як сонячне світло, час засинання щоночі зміщувався б. Щоб допомогти організму синхронізуватися з 24-годинним графіком, необхідно щоранку отримувати порцію сонячного світла.

Якщо ж сонце недоступне, можна скористатися спеціальними лампами, що імітують сонячне світло. Важливо, щоб лампа забезпечувала інтенсивність світла не менше 10 000 люкс.

Не порушуйте передумови сну

Окрім циркадного ритму та мелатоніну, на якість сну впливає ще одна важлива система - накопичення аденозину в мозку. Аденозин – це речовина, яка викликає відчуття втоми. Під час сну рівень аденозину знижується, дозволяючи нам прокинутися бадьорими.

Важливо дати аденозину можливість накопичитися природним шляхом протягом дня, уникаючи факторів, які можуть порушити цей процес.

Уникайте кофеїну та алкоголю

Кофеїн блокує вплив аденозину на мозок, тому його вживання перед сном може призвести до безсоння. Час виведення кофеїну з організму залежить від віку та індивідуальної чутливості, але зазвичай становить від 3 до 7 годин. Тому експерти рекомендують уникати вживання кофеїну за 10 годин до сну.

Алкоголь також негативно впливає на сон. Він може допомогти заснути швидше, але згодом може викликати "ефект відскоку", що призведе до пробудження вночі. Крім того, алкоголь може погіршити апное уві сні.

Дрімайте, але недовго

Короткий денний сон може бути корисним, але важливо обмежити його тривалість до 30 хвилин. Тривалий сон може порушити нічний сон. Людям, які страждають від безсоння, краще взагалі відмовитися від денного сну.

Займайтеся спортом

Регулярні фізичні вправи сприяють покращенню сну, але важливо уникати інтенсивних тренувань за 2 години до сну, оскільки вони можуть збудити організм.

Ритуали підготовки до сну: світло, температура, спокій

Підготовка є однією з найважливіших складових для якісного сну. Починати можна вже за 1-2 години до самого сну. Варто поставити будильник, який нагадуватиме про це. Тоді потрібно припинити працювати, читати новини, дивитися фільми: робити все, що може викликати стрес або активізацію.

Почати підготовку з приглушення світла (ввімкнення невеликих ламп і вимкнення яскравого верхнього світла), щоб сприяти вивільненню мелатоніну. Якщо ввечері працюєте з гаджетами, використовуйте функції для зменшення синього світла, яке пригнічує вироблення мелатоніну, або окуляри з синім світлофільтром.

Наступним кроком є зниження температури у кімнаті до 20 градусів тепла і нижче. Це важливо, тому що наша температура природним чином знижується ввечері, що зумовлене циркадним ритмом і має вирішальне значення для занурення у сон. Ще один спосіб, яким можна підтримати цей процес, - прийняти гарячий душ або ванну, що приємно розслабляє.