Як заробити легкі гроші на інвестиціях у монети

Для багатьох людей нумізматика - це не просто захоплююче хобі, але у неї є ще один вимір - вигідне інвестування грошей. Які саме монети варто купувати, щоб вони згодом принесли прибуток та які "підводні камені" існують у цій справі?

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про принципи правильного інвестування у монети, які принесуть вигоду.

Чому інвестиції в монети стають популярними

Інвестування в монети приваблює багатьох завдяки можливості захисту від інфляції та диверсифікації інвестиційного портфеля. Золоті та срібні монети, як правило, зберігають свою вартість навіть під час економічної нестабільності, що робить їх надійним активом.

Крім того, монети є фізичним активом, який можна тримати в руках, що важливо для початківців інвесторів. Особливою перевагою є історична та естетична цінність багатьох монет, які мають значення для колекціонерів. Колекціонування таких монет може стати цікавим захопленням, що поєднує вигідне вкладення з історичними знаннями.

Також інвестування в монети допомагає захистити свій капітал, не боячись різких коливань на фондовому ринку. Це інвестиція з довгостроковим потенціалом для отримання стабільного доходу.

Ринок монет є досить доступним і пропонує широкий вибір інвесторам (фото: Freepik.com)

Види монет для інвестування

Монети для інвестицій поділяються на декілька основних типів: колекційні, bullion (інвестиційні), історичні та нумізматичні.

Колекційні монети, як правило, виготовляються у невеликих тиражах і мають високу цінність для колекціонерів.

Bullion-монети містять високий вміст дорогоцінних металів і прив’язані до їхньої ринкової вартості. Історичні монети відображають певні епохи або події, що додає їм додаткової цінності для істориків і колекціонерів.

Нумізматичні монети цінуються за їхній дизайн, стан і рідкість, а також за історичну важливість.

Пам'ятні монети часто виготовляються з метою відзначення ювілеїв або важливих подій, маючи обмежений тираж.

Кожен тип монет має свої особливості, тому важливо вибрати той, який найбільше відповідає вашим інвестиційним цілям.

Як вибрати оптимальний варіант для інвестицій

Перед тим як інвестувати в монети, варто визначити свої фінансові цілі та строки зберігання. Інвестиційні монети більше підходять для довгострокового зберігання капіталу, ніж для швидкого отримання прибутку.

Вкладення у монети слід розглядати як засіб захисту капіталу від інфляції та спосіб збереження вартості в умовах економічної нестабільності. Для короткострокових інвестицій краще обрати інші активи, адже монети приносять значний дохід лише за тривалий період.

Варто також звертати увагу на походження монет та купувати їх лише у перевірених продавців, щоб уникнути підробок. Для початку рекомендується вивчити інформацію про ринок монет, їхні типи та особливості. Це допоможе краще зрозуміти, які монети можуть принести максимальний дохід.

Інвестування у різні види монет диверсифікує ризики (фото: Freepik.com)

Переваги та недоліки інвестування в монети

До основних переваг інвестицій у монети належать захист від інфляції, стабільність вартості та довгостроковий потенціал для отримання доходу. Монети мають низький ризик втрати капіталу, оскільки зберігають свою цінність навіть у кризові періоди.

Крім того, деякі монети можуть з часом ставати рідкісними, що збільшує їхню ринкову вартість. Однак є і недоліки: монети не приносять швидкого прибутку, а потребують тривалого зберігання, іноді до 20 років. Також інвестори повинні самостійно забезпечувати безпеку монет, що може бути витратним.

Є ризик купівлі підробок, тому варто звертатися лише до надійних джерел. Отже, інвестування в монети є цікавим і перспективним варіантом, проте вимагає терпіння, знань і обережності.