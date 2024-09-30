UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як зараз виглядає та сама Трініті з "Матриці", яка крутила роман з Кіану Рівзом та стала секс-символом

 Керрі-Енн Мосс (скріншот з фільму "Матриця")
Автор: Поліна Іваненко

Культова франшиза "Матриця" вийшла майже 25 років тому. І головні герої фільмів: Нео, Трініті та Морфеус - досі залишаються дуже популярними, їх зображають в іграх та коміксах.

Втім, не всі актори, які подарували глядачам ці образи, часто з'являються у нових стрічках, як-от Керрі-Енн Мосс - вона грала Трініті, але зараз про неї майже нічого не чутно.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як склалася доля акторки та чим вона займається зараз.

Як Керрі-Енн Мосс стала зіркою "Матриці"

Акторка народилася в провінції Канади та починала свою кар'єру з модельного бізнесу. Потім вона знімалася у фільмах у серіалах, але ролі були незначними. Мосс з'являлася у драмі "Темне правосуддя" та навіть у спін-оффі "Району Мелроуз", але це зробило її зіркою.

Справжнє диво чекало на неї потім. Коли Мосс було приблизно 32 роки, вона отримала роль Трініті в "Матриці".

Трініті в "Матриці" (скріншоти)

Акторка вдало показала спритну та сильну хакерку, яка зазвичай ходила в латексі та працювала на Морфеуса. Сцени зі стріляниною та бійками, в яких Мосс була неймовірно ефектною, зробили її секс-символом "нульових".

Цікаво, що під час зйомок першої частини "Матриці" акторка закрутила роман з Кіану Рівзом. Втім, їхні стосунки швидко перетворилися у виключно робочі. 

Трініті в фільмі "Матриця" (скріншоти)

Вже згодом Мосс вийшла за актора Стівена Роєма, від якого народила трьох дітей. 

 

Як розвивалася кар'єра акторки та що з нею зараз

Після "Матриці" Мосс стала дуже відомою. Вона отримувала чимало ролей. Акторка зіграла у "Червоній планеті" та "Шоколаді", з'явилася у трилері "Пам'ятай".

Окрім цього, зірка вдало монетизувала свою роль в "Матриці". Вона озвучувала героїнь у відеоіграх, серед яких: Mass Effect 2, The Matrix Awakens та Horizon Forbidden West, яка вийшла у 2022 році.

Акторка з "Матриці" зараз (фото: instagram.com/bycarrieannemoss)

Нині Мосс 57 років. У 2021 році вона знялася у фільмі "Матриця: Воскресіння", а у 2024 році з'явилася у міні-серіалі "Аколіт".

На своїй сторінці в Instagram акторка часто розповідає про йогу та демонструє "свіжі" фото. І, як помітно на кадрах, Мосс має чудовий вигляд.

Зірка "Матриці" на нових кадрах (фото: instagram.com/bycarrieannemoss)

У свої роки зірка майже не змінилася. Вона може похизуватися стрункою фігурою та тими ж характерними вилицями, як і в "Матриці". При цьому зрозуміло, що Мосс дозволила собі "природне старіння" - на її обличчі важко помітити сліди "пластики" або ж "уколів краси".

Акторка Керрі-Енн Мосс зараз (фото: instagram.com/bycarrieannemoss)

До слова, раніше ми вже розповідали, що сталося з акторкою, яка зіграла Есмі Каллен у "Сутінках".

Окрім цього, нещодавно стало відомо, який зараз вигляд має акторка, яка зіграла Іветту в "Клоні".

Під час створення матеріалу було використано джерела: Вікіпедія, Instagram Керрі-Енн Мосс.

Читайте РБК-Україна в Google News
Киану РивзМатрицаЗірки шоу-бізнесуАкторкаАктори