Як зараз виглядає хвора на рак Кейт Міддлтон: принцеса Уельська записала відео

На відео Кейт і Вільям вихваляють збірну Великої Британії, яка посіла сьоме місце у загальному медальному заліку за підсумками Ігор в Парижі, за "неймовірне досягнення".

Скриншот з відео

"Кожен спортсмен продемонстрував величезну самовіддачу та пристрасть. Ви змусили нас усіх пишатися!" - кажуть Кейт і Вільям.

Також подружжя додало, що вони чекають ще більшого від британських атлетів на Паралімпійських іграх, які стартують у столиці Франції 28 серпня і триватимуть до 8 вересня.

Скриншот з відео

"Від усіх, хто дивився Олімпіаду вдома, вітаємо команду Великої Британії", - сказала Кейт, яка відійшла від виконання державних обов’язків, на відео.

Скриншот з відео

"Всі молодці! Ми зробили це. Ви надихаєте всіх нас", - звернувся до спортсменів Вільям.

Додамо, що у ролику також знялися багато знаменитостей, зокрема екс-футболіст Девід Бекхем та репер Снуп Догг.

Зазначимо, що дане відео стало першою публічною появою мами трьох дітей на публіці з моменту відвідування Trooping the Color на початку цього року - заходу, присвяченому дню народження короля Чарльза.

Що відомо про хворобу Кейт Міддлтон

У березні принцеса Уельська повідомила, що лікується від раку, який у неї виявили під час планової операції на черевній порожнині.

Тоді британські ЗМІ писали, що Вільям був "спустошений" цією шокуючою новиною, і у нього було розбите серце, адже його батько, король Чарльз, також бореться з раком.

У емоційній телевізійній заяві, підтверджуючи свій діагноз, Міддлтон говорила про "неймовірно важкі пару місяців для всієї родини".

Але разом з тим жінка продемонструвала величезну стійкість, підтримавши тих, хто також бореться з тією ж хворобою.

"Для всіх, хто зіштовхнувся з цією хворобою. Будь ласка, не втрачайте віри і надії. Ви не самотні", - сказала принцеса у зверненні.

Зараз Кейт проходить профілактичну хіміотерапію. Судячи з усього, процес відбувається успішно. Принаймні нині 41-річна Міддлтон виглядає дуже добре.