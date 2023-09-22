Як запобігти появі висипань протягом циклу: дерматолог дала поради жінкам

Які гормони впливають на шкіру

Під час місячного циклу на шкіру впливають три гормони: естроген, прогестерон і тестостерон. Через те, що змінюється співвідношення гормонів, змінюється й стан шкіри.

Естроген є основним гормоном у першій половині циклу. Він стимулює вироблення колагену, еластину та гіалуронової кислоти, що впливає на структурну цілісність шкіри та утримання вологи. Коли рівень естрогену досягає піка, ваша шкіра відчуває себе зволоженою та без зморшок.

Прогестерон у другій половині циклу підвищується. Він стимулює вироблення шкірного сала і змушує шкіру набрякати та трішки закривати протоки залоз. Це закупорення може призвести до накопичення себуму та висипань.



Тестостерон залишається постійним протягом усього циклу. Коли рівні естрогену та прогестерону знижуються в період менструації, тестостерон виконує їхні функції. Він активує роботу сальних залоз, стимулюючи їх виробляти більше жиру. У результаті шкірне сало виробляється в надлишку, що сприяє появі прищів під час менструації.

Як реагує шкіра на зміни протягом циклу (інфографіка: instagram.com/dr_akhtarniia)

Що відбувається зі шкірою протягом циклу

Дні 1-6

У перший день менструації всі гормони перебувають на найнижчому рівні. Вироблення шкірного сала може зменшитися, і без допомоги естрогену шкіра може мати труднощі з утриманням вологи. Вона буде мати тьмяний і сухий вигляд.

Протягом першого тижня тіло також виробляє більше простагландинів, які, втрачаючи баланс, підвищують чутливість до болю. Шкіра може стати більш ніжною.

Поради щодо догляду в цей період:

уникайте таких болісних процедур, як воскова епіляція чи шугаринг

зверніть увагу на достатнє зволоження і при необхідності додайте до звичного крему ще й зволожувальну сироватку

Дні 7-11

У цей період тіло відновлює вироблення естрогену, тому колір обличчя стає молодшим і свіжішим.

Поради щодо догляду в цей період:

зосередьтеся на ексфоліації - видаленні, відлущуванні верхнього ороговілого шару шкіри

Дні 12-16

Перед овуляцією естроген досягає свого піка, завдяки чому шкіра в цей період має найкращий за весь місяць вигляд. Рівень вологи високий, пори звужуються, виділяється багато колагену та еластину.

Поради щодо догляду в цей період:

продовжуйте свій базовий догляд

активно зволожуйте шкіру

Дні 17-24

Після овуляції рівень естрогену різко падає, натомість починає зростати прогестерон. Він активізує вироблення шкірного сала, спричиняє набряк шкіри та звуження пор. Себум у порах затримується та може "виливатися" у висипання.

Поради щодо догляду в цей період:

використовуйте очищувальну глиняну маску, щоб прибрати надлишок жиру та очистити пори

Дні 25-28

Це період або ПМС, або безпосередньо місячних, тому змінюватися може все: стан шкіри, настрій, апетит, загальне самопочуття. Прогестерон та естроген стають нижчими за рівень тестостерону, тому з'являється здуття живота, набряк шкіри та висипання.

Шкіра може мати блискучий та масний вигляд, а себум - змішуватися з бактеріями та провокувати нові висипання.

Поради щодо догляду в цей період: