Як не втратити кохання за довгі роки? Сергій Лиховида розкрив секрет палких стосунків із дружиною

"Коли ви - батьки вже п’ятирічного сина, то нарешті з’являється трохи більше часу для вас як для пари. Ви згадуєте, що таке час для двох", - розповів Сергій за лаштунками зйомок інтелектуально-розважального шоу "єПитання" з Лесею Нікітюк, яке стартує на Новому каналі 4 березня. Лиховида з дружиною (фото: instagram.com/lykhovyda)

З його словами, зараз можливості для побачень виникають частіше.

"Я можу, наприклад, запросити кохану поїхати на день на лижі. На щастя, поруч прекрасний гірськолижний курорт "Буковель", до якого нам неповних дві години автівкою. Дружина дуже вдячна, що я допоміг їй перебороти страх катання. До слова, як і страх пірнати під воду. Разом проходимо такі моменти, і це класно", - говорить він.

Сергій намагається ініціювати спільні хобі, "бо це завжди хороші ідеї для побачень".

"Окрім лиж займаємося разом великим тенісом. А дружина, в свою чергу, може запросити мене на вечерю в ресторан, поки малеча грається з бабусею. Сашку, до речі, так і кажемо: "Синочку, ми тебе дуже любимо, але мама з татом також люблять одне одного, тому нам інколи треба побути вдвох". І він чудово на це реагує!" - ділиться ведучий. Лиховида відкрив секрети пристрасних стосунків з дружиною (фото: instagram.com/lykhovyda)

Також Лиховида пригадав одне з найромантичніших побачень, яке він влаштовував коханій.

"Це було ще до повномасштабної війни. Дружина дуже любить книги, тому я запросив її на романтичну зустріч до бібліотеки. У великій залі стояв столик, на ньому - десерти, вино, свічки та квіти. А ще наживо грав скрипаль. Цей сюрприз-побачення їй тоді дуже сподобався", - з усмішкою пригадав він. Сергій Лиховида з дружиною і сином (фото: instagram.com/lykhovyda)

Нагадаємо, що Сергій Лиховида - український ведучий та шоумен, відомий своєю багатогранною діяльністю у сфері розваг та медіа. Він розпочав свою кар'єру як ведучий святкових заходів в Івано-Франківську, де здобув популярність завдяки інтелігентному гумору.

Згодом Сергій переїхав до Києва, де продовжив свою кар'єру на телебаченні. Він працював ведучим на каналі ICTV, а також запустив власний YouTube-канал "Розмова", де спілкуєтьсяя з відомими особистостями.

Окрім професійної діяльності, Лиховида активно ділиться особистими моментами свого життя, зокрема, розповідаючи про стосунки з дружиною - нейропсихологом Регіною Кім, з якою вони вже 12 років разом, - сімейні цінності та виховання сина Сашка. Сергій Лиховида з дружиною Регіною і сином Сашком (фото: instagram.com/lykhovyda)