Як не втратити голову від переживань, якщо близька людина в ЗСУ. Ось що вам дійсно допоможе

У багатьох з нас на війні зараз є людина, за яку ми переживаємо. Це спричиняє багато хвилювань, безсонні ночі, важкі думки. Як себе можна підтримати:

Зберіть людині все, що можливо, для відносного комфорту у війську.

Дізнайтеся номер частини, імена та контакти побратимів, командування. Домовтеся про дні й години, коли зв'язуватися, а також подальші дії, якщо зв'язок раптом обірвався.

Не відкладайте власне життя. Робота, навчання, волонтерство, інші справи так чи інакше мають бути зроблені, до того ж допомагають відволіктися.

Знайдіть однодумців, які вас підтримують.

Контролюйте тіло. Регулярні фізичні вправи дарують полегшення стресу та впорядковують думки.

Вивчіть кілька вправ для подолання тривожності. Їх можна знайти по цьому посиланню.

Будуйте короткострокові плани. Це також дасть відчуття певної контрольованості.

Подбайте про власну безпеку. Вашій близькій людині буде спокійніше, якщо у вас завжди є напоготові наплічник із найнеобхіднішим і план дій на випадок форсмажорів.