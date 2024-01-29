Як вода з лимоном впливає на організм насправді. Це точно не для схуднення

Існує популярна думка про те, що вода з лимоном натщесерце може допомогти у схудненні. Втім, це зовсім не так. Ви можете пити воду з лимоном зранку, але варто знати, як саме це впливає на ваш організм.
У чому користь води з лимоном, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Gazeta.pl.
Як виявилося, люди вірять у "магію" води з лимоном через те, що пектин з цього цитруса може знизити рівень "поганого" холестерину. Втім, у самому лимонному соку його дуже мало. Для того, аби дійсно отримати ефект, доведеться з'їсти чимало лимонів. Тому вода з соком цього цитруса не допоможе вам схуднути.
Втім, ви можете продовжити пити цей напій зранку, якщо хочете покращити стан організму. Вода з лимоном може дати відчуття ситості. Ваш організм отримає додаткову рідину.
Але якщо у вас виразка шлунку або ж рефлюкс - пити воду з лимоном не варто. Обов'язково спитайте у свого лікаря про цей напій та дослухайтеся до його порад. Тільки спеціаліст може визначити, чи можна вам пити воду з лимоном.
У чому користь води з лимоном (фото: freepik.com)
Окрім води з лимоном є ще чимало вигаданих "методів" для схуднення. Йдеться зокрема й про те, що деякі люди не їдять після 18:00, адже бояться набрати вагу. Насправді ж ви можете спокійно вечеряти навіть пізніше, головне - не лягати одразу спати.
Також не варто віддавати перевагу "знежиреним" продуктам. Насправді вони не допоможуть схуднути, а лише змусять організм перебувати у стані стресу.
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