Як влітку зберігати і транспортувати ліки, щоб вони не зіпсувались: важливі нюанси

За якої температури треба зберігати ліки

Більшість препаратів радять зберігати за температури не вище 25 градусів тепла. Ліки треба залишати у сухому місці, куди не потрапляють сонячні промені.

Деякі види ліків більш чутливі до змін температури та вологості. Це передусім стосується інсулінів, гормональних препаратів, розріджувачів крові, нітрогліцерину, вакцин та сироваток.

Також це можуть бути препарати, які містять глікозиди, медичні жири й олії чи мазі на жировій основі. Їх треба зберігати при дотриманні рекомендованого в інструкції температурного режиму та вологості.

Наприклад, інсулін має бути холодильнику за температури близько 2-8 градусів за Цельсієм. Особливо це стосується ще нерозпочатих флаконів. Надмірне охолодження чи нагрівання інсуліну негативно впливає на його ефективність.

Нітрогліцерин, який приймають при серцевому нападі, щоби сприяти розширенню судин, треба тримати якомога далі від світла та високих температур. Тому важливо ці таблетки зберігати у темному та прохолодному місці, за температури не вище 25 градусів. Порушення умов зберігання вплине на ефективність ліків, що вкрай небезпечно.

Як зберігати і транспортувати ліки влітку

Домашню аптечку найкраще зберігати у прохолодному, темному та сухому місці. Не варто її тримати у приміщеннях з високою вологістю - особливо у ванній кімнаті чи кухні без хорошої вентиляції. А також на підвіконні чи столі, де може потрапляти сонячне проміння.

Перед тим, як покласти ліки у домашню аптечку, уважно прочитайте інструкцію. Медикаменти, які мають зберігатися у холодильнику, найбільше чутливі до високих температур. У цьому випадку також стежте, аби дверцята холодильника щільно закривались.

Не зберігайте ліки в холодильнику або морозильній камері, якщо цього не вимагає інструкція. Висока вологість та низька температура можуть вплинуть на ефективність.

Не варто залишати ліки в автомобілі навіть на короткий період часу. У спеку машина нагрівається до 70 градусів - за такої температури медикаменти можуть зіпсуватися.

Якщо подорожуєте автомобілем на далекі відстані - не залишайте аптечку в багажнику, а заберіть її у салон.

Якщо плануєте подорож літаком, тримайте ліки в ручному вантажі. Температура у "багажнику" літака не контролюється, тому є ризик, що медикаменти там зіпсуються.

Перед застосування ліків звертайте увагу на зміну консистенції, кольору, форми чи запаху препарату. Не приймайте ліки, якщо ви помітили, що вони змінили свій вигляд, навіть якщо їхній термін придатності ще не закінчився.