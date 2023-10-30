Як вижити під час приступу мігрені: ці правила вас точно врятують

Мігрень - не просто головний біль

Такий головний біль відрізняється від всіх інших видів, які бувають у людей. Характерні ознаки мігрені:

Висока інтенсивність болю

Пульсуючий характер болю

Біль відчувається з одного боку

Відчуття нудоти

Підвищена сенсорна чутливість до звуків, світла та запахів

Можуть виникати й інші специфічні неврологічні симптоми й людина під час нападу є дуже вразливою і може потребувати допомоги.

Чому виникає мігрень

Наразі складні механізми виникнення цього розладу вивчені недостатньо. Серед важливих чинників - спадковість та стать. Якщо хтось з близьких родичів страждав на мігрень - це підвищує імовірність виникнення вдвічі.

При цьому жінки мають мігрені частіше, ніж чоловіки. І це частково пояснюють впливом коливання статевих гормонів, що буває впродовж менструального циклу.

Також існують тригери мігрені - різноманітні фактори, які можуть запускати початок розвитку нападу. Вони можуть мати різний ступінь впливу для різних людей.

Найпоширеніші тригери:

Стрес

Нестача сну чи низька його якість

Гормональні зміни (коливання естрогену під час циклу, приймання гормональних контрацептивів)

Алкоголь та кофеїн

Погодні зміни

Фізичне перенапруження

Сенсорні стимули (яскраве чи миготливе світло, гучні звуки, сильні запахи - фарба, тютюновий дим, парфуми)

Деякі продукти харчування (витримані сири, солоні та оброблені продукти, у тому числі з глутаматом натрію)

Правила виживання при мігренях (скриншот)

Як ставлять діагноз

Симптоматика та частота мігрені в різних людей може відрізнятися. І тільки фахівець може допомогти з'ясувати, чи є такий розлад. В залежності від частоти та інтенсивності мігрені лікар може підібрати різні групи лікарських засобів.

Важливо! При зростанні частоти нападів, і відповідно, частішому застосуванні знеболювальних засобів, може виникати абузусний головний біль, який пов'язаний з надмірним використанням ліків.

Крім того, критично важливо вміти відрізнити гостру мігрень від інших можливих небезпечних станів.

Як зменшити кількість нападів мігрені

Вести щоденник. Хоча б якийсь час, щоб визначити тригери або поєднання кількох. Відповідно, слід намагатися уникати цих тригерів чи контролювати їх.

Гігієна сну. Спати достатньо, лягати та прокидатися в той самий час, дбати про комфорт під час сну, провітрювати кімнату, забезпечити максимальну темряву, підібрати зручну подушку та матрац.

Режим харчування. Не пропускати прийому їди та уникати своїх харчових тригерів.

Пити достатньо води. Тримати при собі завжди пляшечку з водою.

Фізична активність. Забезпечувати собі помірну фізичну активність (надмірне навантаження може бути тригером нападу, однак помірні та регулярні аеробні вправи - біг підтюпцем, катання на велосипеді, танці - можуть значно зменшувати частоту та інтенсивність мігрені).