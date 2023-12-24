Як військовому придбати квиток на поїзд, якщо їх вже розкупили: інструкція

Як військовому купити квиток на потяг

Для того, аби придбати квиток на потяг, де все вже розкупили, військовослужбовцю потрібно забронювати квитки онлайн на спеціальному порталі.

Там треба залишити заявку зі вказаними даними, щоб для військового могли дібрати відповідну пропозицію.

Залишати заявку на порталі можна не пізніше ніж за шість годин до відправлення поїзда. А викупити квиток у касі - не пізніше ніж за одну годину до його відправлення.

Спецзамовлення квитків доступне на 17 поїздів. Вони передбачають маршрути до міст, наближених до зони ведення бойових дій, і у зворотному напрямку.

В одному замовленні може бути до чотирьох квитків.

Статус заявки співробітники залізниці повідомлятимуть на вказану електронну пошту.

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Які категорії військовослужбовців можуть оформити замовлення квитків

Оформити замовлення квитків за окремим бронюванням можуть всі чинні військовослужбовці України.

Викуп квитка в касі за кодом замовлення можливий лише після пред'явлення касиру дійсного військового квитка чи посвідчення офіцера.

Чи можна використовувати довільні ПІБ, щоб не залишати справжні дані військовослужбовця

Можна. Проте при оформленні квитка в касі потрібно назвати справжні дані пасажира, і вони повинні збігатися з даними, вказаними у військовому квитку чи посвідченні офіцера замовника.