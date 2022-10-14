Як виявити рак грудей на початкових стадіях: перевірте себе

Що таке рак молочної залози та як його розпізнати?

"Рак грудей розвивається в молочних залозах. Він являє собою епітеліальну пухлину, яка виходить з доль або протоків залози", - пояснюють у спеціалізованому мамологічному центрі.

Підступність хвороби полягає в тому, що візуально її розпізнати досить складно або майже неможливо. Побачити явні ознаки захворювання можна тільки пухлина має специфічну форму.

Захворювання являє собою ущільнення в молочній залозі. Якщо пухлина проростає в стінку грудей, жіноча молочна залоза стає практично нерухомою. Якщо ж пухлина проростає назовні, відбувається деформація грудей у вигляді втягнутого соска. Ці дві ознаки можуть стати першими тривожними дзвіночками.

Ще одним приводом для хвилювання можуть бути кров’янисті виділення із соска або відчуття дискомфорту в зоні під пахвами.

У питанні, як виявити рак грудей, вам допоможуть такі симптоми:

виникнення ущільнень у грудях

витягнуті соски, поява кров’янистих ран на них

наявність пухлин, почервонінь, "лимонної" кірки на шкірі грудей

Якщо ви виявили в себе подібні ознаки, негайно звертайтеся до лікаря за фаховою діагностикою.

Схема самодіагностики раку грудей (фото: suprun.doctor)

Які є фактори виникнення пухлини?

Лікарі з українського онкологічного центру виділяють такі чинники можливості захворіти:

гіпотиреоз

ожиріння, цукровий діабет

генетичні мутації

іонізувальна радіація

нерегулярне статеве життя

наявність раку молочної залози у найближчих родичів

наявність доброякісних захворювань молочної залози

початок менструального циклу до 12 років і менопауза після 55 років

пізні перші пологи або відсутність пологів

відсутність або пізній початок статевого життя

замісна гормонотерапія естрогенами в постменопаузальному періоді

тривале прийняття гормональних контрацептивів

перенесений рак молочної залози або інший рак

паління та вживання алкоголю

пухлини матки, кісти, пухлини яєчників

недостатня фізична активність

Тому для запобігання виникненню захворювання варто стежити за своїм харчування і способом життя, пам'ятати про можливі ризики та вчасно проходити профілактичні огляди.

Як борються з онкологією грудей в Україні під час війни?

20 жовтня світ відзначає Всесвітній день боротьби з раком молочної залози. В Україні ж кожна восьма жінка стикається з раком грудей. Цього року українкам боротися стало ще важче: під час повномасштабного вторгнення російська армія зруйнувала понад 300 медичних установ.

Тому Фонд підтримки дорослих онкопацієнтів проведе міжнародний благодійний забіг, щоб підтримати українок, які під час війни борються з раком грудей.

Ціль - привернути увагу до важливості вчасних обстежень та зібрати 300 000 гривень для закупівлі життєво необхідного препарату.

Приєднатися до забігу та зробити внесок можна на сайті організації.