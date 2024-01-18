Як вимкнути безпечний режим на Android

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Як вийти з безпечного режиму на Самсунг

Безпечний режим (або Safe Mode) у Samsung є діагностичним інструментом, який допомагає виявити та усунути проблеми на вашому пристрої.

Цей режим дозволяє запускати пристрій Android з базовим інтерфейсом та з вимкненими додатками сторонніх розробників.

Так користувач може перевірити як працює операційна система пристрою та стандартні додатки, встановлені за замовчуванням, без впливу стороннього програмного забезпечення.

Для виходу з безпечного режиму на смартфонах Samsung потрібно:

або перезавантажити пристрій

або торкнутися повідомлення в шторці й натиснути "Вимкнути"

Вимкнути безпечний режим можна кількома способами (скріншот: samsung.com)

Що робити, якщо ввімкнено безпечний режим

Безпечний режим - і корисна, і "проказлива" функція водночас. Це зумовлено тим, що коли вона потрібна, знайти її не завжди виходить. Натомість вона може самостійно включитися у найбільш непідходящий момент.

Якщо безпечний режим ввімкнено, проте він вам наразі не потрібний, експерти радять його вимкнути:

перезавантажити гаджет

вимкнути режим через панель сповіщень

вимкнути пристрій, витягти батарею (акумулятор), повернути на місце та увімкнути пристрій - якщо ваш гаджет це дозволяє

скинути смартфон до заводських налаштувань (у крайньому разі)

Інколи для вирішення тієї чи іншої проблеми, доводиться також видаляти програму чи програми, які почали давати збій.

Як вийти з безпечного режиму на Редмі

Варіант виходу з безпечного режиму для телефонів Redmi від компанії Xiaomi подібний до вищезгаданих. Для цього рекомендують:

натиснути й утримувати кнопку живлення, допоки не з'явиться опція "Вимкнути"

обрати опцію "Перезапустити"

Після перезавантаження смартфон більше не має перебувати в безпечному режимі.

Як знайти безпечний режим на телефоні

Процес увімкнення безпечного режиму на Android може відрізнятися залежно від моделі пристрою та версії операційної системи. Водночас загальні кроки для "пошуку" та ввімкнення безпечного режиму такі:

натисніть і утримуйте кнопку живлення на пристрої, допоки на екрані не зяявиться опція "Вимкнути живлення"

натисніть і утримуйте опцію "Вимкнути", допоки не зяявиться спливаюче вікно з можливістю перезавантажити пристрій у безпечному режимі

натисніть "Oк", щоб підтвердити, що ви хочете перезавантажити пристрій у безпечному режимі

після перезавантаження пристрою ви побачите напис "Безпечний режим" у нижньому лівому куті екрана

Зазначимо, що не всі пристрої Android мають однаковий метод входу в безпечний режим.

На деяких із них може знадобитися натиснути й утримувати кнопку зменшення гучності під час перезавантаження пристрою або іншу комбінацію кнопок.

Чому активовано безпечний режим

Інколи операційна система гаджетів автоматично перезавантажується та активує безпечний режим.

Найчастіше це відбувається тоді, коли помічено якийсь збій, або щось в ОС "пішло не так".

Якщо ваш смартфон чи планшет раптом самостійно переключились на безпечний режим, у нижній лівій частині екрана буде написана фраза "Безпечний режим".

За такої ситуації, експерти радять перевірити, чи все в порядку з вашим гаджетом, і лише після цього перезапускати його у звичайному режимі.

Що робити, якщо на планшеті увімкнувся безпечний режим

Якщо на планшеті увімкнувся безпечний режим, потрібно перевірити його роботу та функціональність без сторонніх програм.

За умови нормального функціонування, варто вийти з безпечного режиму та "почистити" гаджет на предмет спаму, зайвих програм (неактивних, або щойно встановлених) які можуть давати збій роботи системи, кешу та ін.

Для того, щоб вийти з безпечного режиму на планшеті, потрібно його перезавантажити. При цьому під час нового "запуску" потрібно натиснути центральну кнопку "Додому" (home button) й утримувати її допоки гаджет повністю не включиться.

Якщо функції перезавантаження на вашому планшеті раптом не знайшлося, експерти радять просто вимкнути його, а під час включення одразу затиснути home button.

Іншим варіантом може стати перезавантаження за допомогою режиму recovery - так здійснюється скидання налаштувань або завантаження операційної системи.