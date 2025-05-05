Як виглядатиме людина через 10 000 років: ШІ показав шокуючу трансформацію

Моделювання ШІ показало, що людям знадобилося приблизно шість мільйонів років, щоб добитися того рівня еволюції, який ми маємо зараз. Але сучасні люди існують близько 12 000 з цих років. То ж як можуть еволюціонувати люди за наступні 10 000 років?

"Ми стали приблизно на 10 см вищими, і тепер можемо їсти молочні продукти навіть у дорослому віці. Отже, якщо ці речі можуть статися через 12 000 років, то де ми будемо через сотні тисяч років?", - кажуть автори відео.

Вони додали, що наше майбутнє визначатиметься рисами характеру людей, які мають дітей, і кількістю їхніх дітей.

"Якщо люди від природи мають надмірну вагу та проблеми зі здоров'ям, будуть єдиними, хто матиме дітей протягом наступного мільйона років, то саме так закінчиться людство. Можливо, нам не доведеться хвилюватися про жодне з цих природних явищ. Натомість ми могли б повністю поєднатися з технологіями ще до того, як щось станеться. Кібернетичні руки, мозкові чіпи та лазерні очі - все це може стати реальністю", - кажуть дослідники.

Не виключено, що людство навчиться змінювати гени дитини ще до народження і повністю позбудеться еволюції.

Але якщо вона продовжиться, то у людей протягом наступних 10 000 років у людей можуть стати менші щелепи та зуби. Ймовірний, буде меншим й мозок, але він буде мати підвищену ефективність.

Деякі еволюційні симуляції показали, що саме наша залежність від технологій може призвести до товстіших черепів та меншого мозку. Інші ймовірні риси - сильніша імунна система та адаптація до зміни клімату, такі як тонша шкіра або більші вуха для розсіювання тепла.

Звісно, важко передбачити точно, як люди змінюватимуться та розвиватимуться протягом тривалого часу, оскільки це буде залежати від багатьох факторів, включаючи навколишнє середовище.