Як виглядає затоплена Каховська ГЕС зараз: у мережі показали шокуюче відео

Руйнування Каховської ГЕС

Через теракт, який влаштували росіяни на Каховській ГЕС, було зруйновано 11 із 28 прольотів верхньої частини греблі. А з машинного залу станції у воду пішло 150 тонн мастила.

На свіжому відео можна побачити руйнування та наслідки підриву ГЕС.

"Видно зруйновану водозливну дамбу, будівля машинного залу розламалася на дві частини, і одна з цих частин наполовину поринула у воду", - повідомляє Назаров.

Також він зазначає, що повністю зруйновано судноплавний шлюз та земляну греблю між будівлею ГЕС та судноплавним шлюзом біля правого берега.

Якої шкоди завдано екології

Як розповіли в Українській природоохоронній групі, теракт завдав величезної шкоди дикій природі.

Водосховище було другим за площею в Україні та займало понад 2000 квадратних кілометрів та мало довжину 240 км. Воно розташовувалося у трьох областях – Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській.

Як зараз виглядає Каховська ГЕС (фото: facebook.com/GazetaSvit)

Негативні наслідки охоплюють територію значно більше - за даними вчених, постраждає дика природа на площі не менше ніж 5000 квадратних кілометрів, це зона затоплення та зона осушення.

Шкода була завдана рибам, птахам, водній фауні, наземній фауні та рослинам. Деякі види мікроорганізмів, тварин і рослин зникнуть з нашої планети.