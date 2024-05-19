Як виглядає Усик після переможного бою: це фото "розірвало" мережу

Український боксер Олександр Усик, який у ніч на 19 травня переміг Тайсона Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу, показав, який він має вигляд після бою. І ця світлина дуже швидко зібрала дуже багато лайків.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, яким Усик поділився в Instagram.
На новій світлині боксер позує з новим поясом. Можна побачити, що на обличчі Усика є синці, а також йому наклали шви на брів, яку йому розсік Ф'юрі.
Втім, чемпіон не виглядає засмученим, адже він зумів перемогти британця й отримати бажаний титул.
Фото Усика після бою буквально "розірвало" мережу. За декілька годин допис зібрав понад 1 мільйон та 200 тисяч лайків. До того ж під світлиною вже з'явилося понад 15 тисяч коментарів.
Нове фото Усика зібрало понад мільйон лайків (скріншот)
Користувачі вітають боксера з перемогою. Вони пишуть:
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Усика після бою з Ф'юрі підозрювали перелом щелепи.
Окрім цього, після бою Усик щемливо висловився про батька.