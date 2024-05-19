Як виглядає Усик після переможного бою: це фото "розірвало" мережу

Як Усик виглядає після бою

На новій світлині боксер позує з новим поясом. Можна побачити, що на обличчі Усика є синці, а також йому наклали шви на брів, яку йому розсік Ф'юрі.

Втім, чемпіон не виглядає засмученим, адже він зумів перемогти британця й отримати бажаний титул.

Боксер показав новий пояс (фото: instagram.com/usykaa)

Фото Усика після бою буквально "розірвало" мережу. За декілька годин допис зібрав понад 1 мільйон та 200 тисяч лайків. До того ж під світлиною вже з'явилося понад 15 тисяч коментарів.

Нове фото Усика зібрало понад мільйон лайків (скріншот)

Користувачі вітають боксера з перемогою. Вони пишуть: