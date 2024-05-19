UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як виглядає Усик після переможного бою: це фото "розірвало" мережу

Усик показав новий пояс (фото: instagram.com/usykaa)
Автор: Поліна Іваненко

Український боксер Олександр Усик, який у ніч на 19 травня переміг Тайсона Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу, показав, який він має вигляд після бою. І ця світлина дуже швидко зібрала дуже багато лайків.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, яким Усик поділився в Instagram.

Як Усик виглядає після бою

На новій світлині боксер позує з новим поясом. Можна побачити, що на обличчі Усика є синці, а також йому наклали шви на брів, яку йому розсік Ф'юрі.

Втім, чемпіон не виглядає засмученим, адже він зумів перемогти британця й отримати бажаний титул. 

Боксер показав новий пояс (фото: instagram.com/usykaa)

Фото Усика після бою буквально "розірвало" мережу. За декілька годин допис зібрав понад 1 мільйон та 200 тисяч лайків. До того ж під світлиною вже з'явилося понад 15 тисяч коментарів.

Нове фото Усика зібрало понад мільйон лайків (скріншот)

Користувачі вітають боксера з перемогою. Вони пишуть:

  • "Найкращий у світі. Найкраща команда. Дуже пишаюсь"
  • "Дякуємо за бій, вітаємо і неймовірно пишаємося, який же Молодець"
  • "Слава Синам України"
  • "Красава"
  • "Найкращий! Вірили у перемогу!".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Усика після бою з Ф'юрі підозрювали перелом щелепи.

Окрім цього, після бою Усик щемливо висловився про батька.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр УсикБоксСпортсмени