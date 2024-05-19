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Як виглядає та чим займається дружина Дениса Берінчика: гарячі фото

Ліана Берінчик (фото: instagram.com/berinchyk)
Автор: Юлія Любченко

Денис Берінчик став чемпіоном світу за версією WBO у легкій вазі, і його, як завжди підтримує дружина Ліана.

Про те, як виглядає та чим живе дружина боксера, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram жінки.

Як виглядає та чим займається дружина Дениса Берінчика 

Відомо, що дружина українського боксера Ліана закінчила академію МВС на слідчого, захоплюється музикою та досить активно веде Instagram, де можна зрозуміти, чим живе дружина боксера. 

Також дівчина не пропускає поєдинків чоловіка та відвідує футбольні матчі на НСК Олімпійський - це її захоплення. 

Ліана полюбляє спорт - це можна помітити завдяки ідеальній фігурі дівчини. У себе в профілі дружина Берінчика показує, що займається флай-йогою, а це дуже складний вид спорту, адже тренується все тіло, не говорячи вже про різноманітні та важкі трюки та елементи. 

Сторінка жінки в Instagram наповнена гарячими фотокартками, які демонструють рух її життя, вона часто відпочиває, робить фотосесії та просто гарні знімки. 

ЇЇ часто можна помітити у купальниках або просто у відвертих вбраннях, що дуже подобається підписникам Ліани, а їх у неї близько 2-х тисяч.

Звісно, більшу частину свого життя вона приділяє вихованню дітей та своєму коханому чемпіону - Денису Берінчику.

Дружина Дениса Берінчика (фото: instagram.com/liana.07.07)

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Денис БеринчикЖінки