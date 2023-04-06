UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як виглядає "скромна обитель" Паші Мерседеса за мільйон доларів: з'явилося відео

Як виглядає будинок митрополита Павла Лебедя (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

1 квітня Шевченківський райсуд Києва відправив скандального митрополита Павла Лебедя (Пашу Мерседеса) під цілодобовий домашній арешт на 60 днів. У своєму зверненні піп скаржився, що в його будинку нема на чому спати, а також немає світла та тепла.

Журналісти видання Bihus.info показали, як виглядає "скромне житло" митрополита вартістю один мільйон доларів.

Де знаходиться будинок Павла Лебедя

Так, особняк колишнього намісника Києво-Печерської лаври знаходиться у Воронькові Бориспільського району, це за 40 кілометрів від Києва.

Павло Лебідь проживає у двоповерховому будинку площею 580 квадратних метрів. Загальна площа ділянки – 0,4 га, її ціна на 2018 рік становила 1 млн. 300 тис. доларів.

У шикарному особняку є дорогі італійські меблі, сучасна побутова техніка, каміни, мармурова підлога та німецький паркет з підігрівом, також є чеські люстри.

Будинок Павла Лебедя зсередини (Скріншот відео)

На території "простої обителі" також є гостьовий будиночок площею 170 квадратних метрів, будинок для охорони, альтанка та інше.

"Невеликий будиночок" митрополита (Скрішот з відео)

Крім того, у Воронькові у колишнього намісника Лаври є своя ферма із площею 6 га. Вона включає склади, корівники, силосні ями.

Так виглядає будинок Павла Лебедя з висоти (Скріншот із відео)

Крім того, у Лебедя є ще одна двоповерхова будівля з мансардою, розташована в центрі Києва. Він ще шикарніший за особняк у Воронькові, знаходиться на Печерську. Зазначається, що цю ділянку просто віджали у людей, які давно тут жили.

Будинок Павла Лебедя з мансардою на Печерську (Скріншот з відео)

Як ми раніше повідомляли, митрополит Павло пригрозив Зеленському та його родині.

Також ми докладно розповідали про виселення УПЦ МП із Київсько-Печерської лаври.

Читайте РБК-Україна в Google News
УПЦ МП