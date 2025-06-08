Як виглядає презерватив, якому понад 200 років: малюнок на ньому вас точно вразить

Коли ми думаємо про історію, наші думки рідко звертаються до таких інтимних предметів, як засоби контрацепції. Проте, у світі існують унікальні артефакти, що проливають світло на найприхованіші аспекти життя наших предків.

Як виглядає презерватив 1830 року та що на ньому зображено, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на IFLScience.

Нещодавно в Амстердамі було виставлено екземпляр презерватива, що змусить вас переосмислити свої уявлення про минуле. Приготуйтеся, адже майже 200-річний презерватив не лише шокує своїм віком та матеріалом, а й неочікуваним малюнком, який відкриває вікно у суспільство 19 століття!

Незвичайна знахідка

Куратори знаменитого Рейксмузею в Амстердамі півроку тому зробили справжнє відкриття на аукціоні. Їхню увагу привернув незвичайний лот - презерватив, датований 1830 роком, та ще й з незвичайним принтом. Вони були єдиними, хто зробив на нього ставку, що, можливо, і не дивно, враховуючи специфіку предмета.

Після придбання було встановлено, що цей унікальний контрацептив, ймовірно, був виготовлений із баранячого апендикса. Припускається, що він міг бути виданий як сувенір у борделі.

Заява музею підкреслює його рідкість: це лише один із двох таких артефактів, що збереглися до наших днів. Попри свій поважний вік, він знаходиться у відмінному, невикористаному стані.

Звісно, використовувати його сьогодні, як і будь-який прострочений презерватив, не рекомендується!

Пікантний малюнок та його значення

Що робить цей презерватив особливо рідкісним та цікавим, так це відвертий принт на ньому. Ілюстрація зображує черницю, що сидить на стільці з піднятою тунікою та розставленими ногами, вказуючи на трьох священнослужителів, які, слід визнати, ілюстровані дещо перебільшено.

Під гравюрою красується напис французькою мовою: "Voilà mon choix", що перекладається як "Це мій вибір".

Музейні експерти припускають, що це не просто жарт, а пародія на целібат та на відомий сюжет із грецької міфології - Суд Паріса.

У цій історії троянський принц Паріс мав обрати найпрекраснішу з трьох богинь. Він обрав Афродіту, яка підкупила його обіцянкою прекрасної Єлени Спартанської, що, як відомо, призвело до Троянської війни.

Презерватив 1830 року (фото: Рейксмузей)

Більше ніж експонат

Виставлення цього презерватива у музеї (де він буде представлений до кінця листопада) - це не просто демонстрація рідкісної знахідки чи привід для усмішки. Це спроба глибше зрозуміти секс і суспільство тієї епохи.

Як пояснили в Рейксмузеї, цей експонат дозволив їм "зосередитися на сексуальності та проституції 19 століття, темі, яка недостатньо представлена ​​в нашій колекції".

Презерватив втілює як "світлі, так і темні сторони сексуального здоров’я" в епоху, коли прагнення чуттєвого задоволення було сповнене страху перед небажаною вагітністю та, особливо, захворюваннями, що передаються статевим шляхом, такими як сифіліс.

Хоча ставлення до сексу змінювалося, сама ідея контролю народжуваності існує набагато довше, ніж 19 століття - насправді, вона сягає самого початку історії людства.