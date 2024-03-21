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Як виглядає напівпрозорий комбінезон Тіни Кароль за кілька тисяч гривень (фото)

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Юлія Любченко

Тіна Кароль стала українською іконою стилю за останні 2 роки, адже її образи змінилися кардинально. Фоловери стежать не лише за самими луками, а й за їхньою вартістю.

Про вартість цікавого комбінезону Кароль, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль прихильниці зірки.

Скільки коштує напівпрозорий комбінезон Кароль

Тіна Кароль любить шокувати своїми вбраннями й в останній час у мережі часто можна помітити коментарі, на кшталт, що так оголюватися недоречно, або що Тіні це не пасує і вона може більше, ніж просто показувати оголені частини свого тіла. 

Проте співачка наразі має чудову фігуру, завдяки заняттям йогою та режиму харчування, і звісно, їй хочеться демонструвати свої зміни, як і будь-якій жінці у такій ситуації, але це має дві сторони медалі 

Попри всі негативні коментарі на свою адресу українська поп-діва продовжує дивувати своїми образами. Так, наприклад, нещодавно Кароль показала на собі напівпрозорий чорний комбінезон з мережива, який підкреслює її фігуру. 

Скриншот

Варто сказати, що у поєднанні з червоними губами, макіяжем та укладкою - цей образ виглядає досить сміливо та навіть трохи агресивно. 

Одна з прихильниць Тіни постійно досліджує вартість та бренди її образів, і цей комбінезон не став виключенням. Як виявилось, він вартує 5 тисяч 499 гривень. 

І він не простий, адже це комбінезон "lace" від бренду Keepstyle, який виконано з еластичного мережива, завдяки чому він ідеально сідає по фігурі та не сковує рухи. Знизу штани є широкими, що дає змогу комбінувати комбінезон з різноманітним взуттям.

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