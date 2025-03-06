Як виглядає і чим займається в ЗСУ син ведучого Ігоря Пелиха, який загинув у жахливій ДТП 16 років тому

Чим Іван Пелих займається у ЗСУ

Молодий чоловік став на захист України з перших днів війни. На той момент йому було всього 20 років.

Він розповів про те, як сприйняла його мама, телеведуча Олександра Лозинська, рішення приєднатися до лав ЗСУ.

"Просто я сказав, що їду і буду шукати, як приєднатися (до лав ЗСУ - ред.). Вони тоді зі старшою сестрою сиділи в підвалі й десь крутили "коктейлі Молотова" комусь", - зазначив Іван Пелих.

Також він розсекретив, чим саме займається на фронті.

"Зараз я командир відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів. Коротше, командир ВУБАК. Був командиром взводу, але зараз трошки понизився на відділення. Тому що командир взводу - це матеріально відповідальна посада. Ясно, що це більше особового складу, більше відповідальності, але я також трошки залучений в організаційні питання, написання документів, паперів, роботи з особовим складом тощо", - підкреслив він.



Іван Пелих (скриншот відео)

У 2022 році, коли молодий чоловік приєднався до ЗСУ, його основним завданням було керувати безпілотниками.

"У 2022 році я активно пролітав, у 2023 році перевівся, я став командиром взводу, а у 2024 році назад понизився, оскільки мені хотілося літати, а не займатися організаційними питаннями", - підкреслив він.

Хто такий Іван Пелих

Зазначимо, що Іван Пелих до початку повномасштабного вторгнення РФ навчався на режисера. Після 24 лютого 2022 року був у складі Сил територіальної оборони ЗСУ, а потім у 1-й Інтернаціональній роті спеціального призначення. Служив у Донецькій і Сумській областях, брав участь у боях за Курську область.



Іван Пелих у Курській області (фото: instagram.com/ivanpelykh)

У травні 2024 року міністр оборони Рустем Умеров нагородив його відзнакою за службу.

Нещодавно молодий чоловік освідчився своїй дівчині Ксенії, яка підтримує коханого на фронті завдяки волонтерству. Вона займається танцями, працює менеджером благодійного фонду Сергія Притули та активно допомагає ЗСУ.



Іван Пелих з коханою (фото: instagram.com/ivanpelykh)

Що відомо про Ігоря Пелиха

Ігор Пелих народився 1974 року в Тернополі. Працював на радіо в рідному місті, а потім і в Києві. З 1998 року по 1999 рік працював діджеєм на київському "Радіо Столиці".

У 1999 році почав працювати в телекомпанії "1+1", де разом із майбутньою дружиною Олександрою Лозинською вів програму "Не всі вдома".

Був ведучим телепередач "Галопом по Європах" на ICTV, "На свою голову", "Таксі", "Лабіринт".

У 2003 році отримав премію "Телетріумф" у номінації "найкращий ведучий розважальних програм" на українському телебаченні.

У 2005 році заснував студію "Роги та копита продакшн" і став її генеральним продюсером.

8 травня 2009 року трагічно загинув унаслідок ДТП у Києві на проспекті Перемоги. У нього залишилася дружина і троє дітей.



Ігор Пелих із дружиною та дітьми - архівне фото (фото: nova.te.ua)

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