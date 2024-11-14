Як вигідно та безпечно оплачувати покупки та обмінювати валюту за кордоном

Вирушаючи за кордон, важливо заздалегідь підготуватися до обміну валюти та способів оплати. Неправильний підхід до цього питання може призвести до додаткових витрат або навіть до фінансових ризиків.

РБК-Україна (проєкт Styler) надає поради щодо обміну валюти та оплати за кордоном, які допоможуть зробити подорож комфортною та безпечною.

Обирайте надійний обмінний пункт

Перед обміном валюти рекомендується перевірити курси в декількох місцях, оскільки аеропорти та туристичні райони зазвичай пропонують менш вигідні умови.

Знайдіть обмінний пункт у банках або подорожуйте з невеликою кількістю готівки, оскільки багато країн пропонують вигідніший курс при оплаті карткою.

Онлайн-сервіси також допоможуть відстежити курси, а додатки мобільних банків дозволяють миттєво побачити реальний курс для вашої картки. Окрім цього, обирайте пункти без додаткових комісій за обмін. Використання курсів, близьких до міжбанківських, може допомогти уникнути зайвих витрат.

Переваги використання платіжних карток

Картки Visa і MasterCard приймаються майже у всіх країнах, а також забезпечують автоматичну конвертацію валют за міжбанківським курсом. Використання карток може бути зручнішим та безпечнішим за готівку, особливо якщо ваша карта пропонує додаткові бонуси або кешбек.

Проте деякі країни можуть стягувати додаткову комісію при знятті готівки з карток - врахуйте це, щоб уникнути непередбачених витрат. Використовуйте ім'яні картки, оскільки неіменні можуть не приймати в магазинах або ресторанах. І, звісно, завжди перевіряйте відповідність імені на картці з паспортними даними.

За кордоном зручніше використати картку, а не готівку (фото: Freepik.com)

Уникайте зняття готівки з кредитних карток

Зняття готівки з кредитної картки за кордоном часто супроводжується високими комісіями та додатковими відсотками. Якщо вам потрібна готівка, краще використати дебетову картку, яка пропонує вигідніші умови і нижчі комісії.

Заздалегідь перевірте вартість конвертації валюти та комісії вашого банку при операціях за кордоном.

Деякі банки також пропонують особливі умови для туристів, такі як безкоштовне зняття в певних банкоматах. Обмежте використання кредитних карток для зняття готівки, оскільки ці кошти краще зберігати на випадок надзвичайної ситуації.

Використовуйте мультивалютні картки

Багато банків пропонують мультивалютні картки, які дозволяють зберігати декілька валют на одному рахунку, що зручно для мандрівників, які відвідують різні країни.

Це дозволяє уникнути зайвих конвертаційних витрат та легко змінювати валюти в додатку. Важливо перевірити умови обслуговування таких карток і переконатися, що конвертація проводиться без зайвих комісій.

Також зверніть увагу на банки, які дозволяють конвертувати гроші наперед, коли курс вигідний. Мультивалютні картки можуть суттєво знизити витрати та полегшити фінансові операції за кордоном.

Порівняння курсів валют допоможе вигідно обміняти гроші (фото: Freepik.com)

Користуйтеся захистом картки та банківськими додатками

У подорожі важливо забезпечити безпеку вашої картки. Завжди вмикайте сповіщення про транзакції та обирайте картки з технологією 3D Secure для підтвердження операцій. Використовуйте банківські додатки для контролю витрат та швидкого блокування картки у разі втрати.

Оберігайте PIN-код від сторонніх очей та не використовуйте банкомати в маловідомих місцях. Також, якщо виникають проблеми з оплатою, звертайтеся до свого банку для швидкого вирішення питання або зміни ліміту на операції.